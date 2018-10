Caru cu vedete: Ce intervenții estetice are Meghan Markle; Loredana Chivu și iubitul său, Mihai Colesnicov, audiați la DIICOT; Mâine se mărită. Cât a slăbit Prințesa Eugenie a Marii Britanii?

Deși toată lumea o consideră naturală, Meghan Markle a trecut și ea pragul cabinetului medicului estetician. Ducesa de Sussexa apelat la câteva artificii de înfrumusețare, să arate cum este astăzi. Specialiștii și-au dat cu părerea despre acest lucru și iată care sunt concluziile la care au ajuns aceștia! Potrivit presei internaționale,Meghan Markle a apelat la injecțiile cu botox, făcute în etajul superior al feței. Cu toate acestea, cantitatea de botox injectată este una minimă. Pentru că are mereu un ten perfect, specialiștii interaționali în frumusețe susțin că Ducesa de Sussex trece pragul clinicilor de înfrumusețare extrem de des, iar la cei 37 de ani ai săi, tenul arată impecabil, potrivit Verdict. Mâine avem o nouă nuntă regală, cea a Prinţesei Eugenie cu alesul ei, Jack Brooksbank, iar noua mireasă de la Palatul Buckingham pare că este în cea mai bună formă pentru ziua ei cea mare. Pentru că fiica mai mică a Prinţului Andrew, în vârstă de 28 de ani, a ajuns la o siluetă extraordinară, aşa cum o demonstrează cele mai noi fotografii cu ea, pe străzile din Londra. Ei bine, cea care îi va spune Da lui Jack mâine, la St George's Chapel din Windsor, a fost fotografiată într-o superbă rochie mini mov, cu o zi înainte de ziua nunţii, ţinută care-i lasă la vedere picioarele suple şi care-o arată mai slabă decât ne-a fost dat s-o vedem până acum, potrivit Click. Loredana Chivu și iubitul său, audiați la DIICOT, conform site-ului PRO TV. Surse judiciare afirmă că tânăra a fost deja pusă sub acuzare într-un dosar cu infracţiuni informatice. Mai exact, ea ar fi complice la săvârşirea unor prevăzute la articolul 365 din Codul Penal. Cei doi ar fi vizați într-un dosar de fraudă informatică. “Este adevarat ca s-a creat nebunie pe pagina mea de socializare pentru ca am postat imagini cu mine si Mihai, iubitul meu. E prima oara cand fac asta. Am avut iubiti, am avut relatii de lunga durata, relatii care au tinut si cativa ani, insa am preferat sa-mi tin viata privata departe de ochii curiosilor. Acum am simtit sa fac asta”, a declarat ea, potrivit Cancan. Ceea ce mai puțin știm despre celebrul cuplu este motivul pentru care cei doi nu au devenit niciodată părinți, în ciuda faptului că au stat 11 ani împreună și au înfiat doi copii. Ei bine, Nicole Kidman a făcut marea dezvăluire și a oferit răspunsul mult așteptat. La nici un an de când s-au căsătorit, Nicole a rămas însărcinată cu primul lor copil, însă a fost vorba de o sarcină extrauterină: ”Din momentul în care eu și Tom ne-am căsătorit, am vrut să am copii. Dar am pierdut un bebeluș în prima parte a sarcinii, ceea ce a fost de-a dreptul traumatizant.” – a mărturisit Nicole Kidman pentru revista Tatler, potrivit Unica.



Chiloții Reginei Victoria erau confecționați dintr-o pânză de calitate foarte bună și aveau brodați monograma monarhului. În ultimii ani, două perechi de chiloți pe care i-a purtat Regina Victoria au fost vândute la licitație cu sume record. Această pereche de chiloți cu „mânecuță” erau foarte la modă pe vremea când Regina Victoria era tânără. Ea a continuat să poarte, însă, acest model de chiloți de-a lungul întregii sale vieți, deși moda s-a schimbat de multe ori pe parcursul acelor ani, potrivit Click.