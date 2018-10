Caru' cu vedete: Michael Buble e decis să se retragă din muzică. Boala fiului l-a făcut să vadă viața altfel; Vila Madonnei se dă cu 35 de milioane $; Și-a operat Delia nasul? A răspuns fără să stea pe gânduri

Veste tristă atât pentru fanii lui Michael Buble, cât și pentru artist. Acesta a dat indicii că albumul pe care urmează să-l lanseze luna viitoare ar fi ultimul din carieră, pe care este gata să o lase în spate și să se axeze pe viața de familie, mai ales după spaima trasă în 2016, când fiul său, Noah, a fost diagnosticat cu cancer. Michael Buble a aflat vestea teribilă că fiul lui suferă de cancer, iar din acel moment, viața lui s-a schimbat. Deși micuțul a ieșit învingător în lupta cu teribila boală, frica de a-l pierde pe băiețelul său l-a determinat pe solist să ia măsuri drastice în ceea ce privește cariera, potrivit Click.



Delia a postat mai multe fotografii pe contul său de Instagram, iar cei care îi urmăresc activitatea pe rețelele de socializare au început să comenteze despre forma nasului vedetei. Mulți s-au întrebat dacă nu cumva Delia a apelat la vreo operație estetice pentru a-și aranja nasul. Delia a ținut să pună capăt oricăror speculații. „Nasul meu…nu a suferit nici o intervenție! #never #lasați-mi nasul în pace ? Nu e nici mai mic, nici mai mare… e doar o evoluție firească a machiajului. Un anumit tip de makeup îți poate face nasul mai subțirel și mai în vânt… prin aplicarea corectă a umbrelor”, a spus ea, potrivit Libertatea. Pamela Anderson a fost închisă într-o cușcă la Paris. Actrița s-a alăturat unui grup de personalități ce susțin o petiție privind suferința animalelor. Printre personalitățile care au luat parte la acțiune alături de Pamela Anderson s-a aflat și politicianul ecologist francez Yannik Jadot. Îmbrăcată într-o rochie albă cu dungi albastre, accesorizată cu o pereche de ochelari de soare, actrița americană în vârstă de 51 de ani a pășit în cușcă instalată în Place de la Republique, în fața unui grup de 30 de oameni, potrivit Unica. Vila a fost scoasă recent la vânzare pentru a cincea oară, la preţul de 35 de milioane de dolari, de către compania imobiliară Agency, înfiinţată de Mauricio Umansky. În vila cu 14 băi generoase, piscina cu apă încălzită şi camera de zi impresionantă au fost organizate cele mai spectaculoase petreceri în stil decadent, marca Madonna. Oaspeţii de seamă au fost cazaţi în două anexe generoase aflate la doar 20 de metri de conac. Vila e încălzită de şapte şeminee, are două bucătării concepute de cei mai sofisticaţi designeri şi are un bar demn de pub-urile englezeşti. Lambriurile sunt din lemn masiv şi candelabrele au fost comandate tocmai din Veneţia, Italia. În casa asta au copilărit copiii biologici ai divei: Rocco (18 ani) şi Lourdes (21 de ani), dar şi David Banda (13 ani) şi Mercy Jones (12 ani), potrivit Click. Misha a vorbit pentru prima oară despre divorțul de Connect-R. Cei doi au divorțat în urmă cu mai bine de un an, însă au făcut totul public abia acum câteva luni. Ea a a oferit primul interviu după divorțul de Connect-R. Blondina a vorbit și despre faptul că avea doar 23 de ani atunci când a devenit mama unei fetițe superbe, căreia i-a pus numele Maya. „Nu m-am gândit la nimic… Pur şi simplu s-a întamplat. M-am îndragostit, eram fericită şi am facut acest pas. Totul a decurs cât se poate de firesc”, a declarat Misha, potrivit Cancan