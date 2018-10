Caru' cu vedete: Gafă marca Donald Trump. Președintele american și-a lăsat soția în ploaie, fără umbrelă!; Lovitura de teatru in cazul Ronaldo! "Motivele care l-au impins sa faca asta sunt deformate";  Lady Gaga a dat vestea cea mare: s-a logodit. Alesul e cu mult mai în vârstă decât ea

"Documentele care se presupune ca ar contine declaratii ale domnului Ronaldo si care au fost reproduse in presa sunt pure inventii", a spus avocatul portughezului. Christiansen a mai explicat ca un hacker a furat presupusul contract prin care victima a acceptat sa pastreze tacerea in schimbul unei sume de bani si ca parti importante ale contractului sunt modificate sau inventate. Cristiano Ronaldo ar fi ajuns la o intelegere financiara cu Kathryn Mayorga in 2009, potrivit Sport.ro

La câteva ore după ce Iulia Vântur a împărtășit că o nouă experiență bifată în cariera ei țara sa adoptivă, Salman Khan a scris pe o rețea de socializare un mesaj de susținere pentru iubita lui româncă, pe care a etichetat-o. “Wishing the team of «Radha Kyon Gori Main Kyon Kaala» all the best and all the success! Iulia Vantur (n.r.: Doresc echipei filmului «Radha Kyon Gori Main Kyon Kaala» toate cele bune și mult succes! Iulia Vântur)” este mesajul scris de celebrul actor de la Bollywood pe contul lui de Facebook., potrivit Cancan