Caru' cu vedete: Avionul în care se afla Melania Trump s-a întors de urgență la sol! Ce s-a întâmplat cu aparatul de zbor; Cine este noul iubit al lui Karmen Minune! Tânărul lucrează în Guvernul României; Primele declarații ale Melaniei despre divorțul de Donald Trump: "Sunt cea mai hărțuită persoană din lume"

Avionul în care se afla miercuri, 17 octombrie, Prima Doamnă a Statelor Unite, care călătorea către Philadelphia, a aterizat la doar câteva minute de la decolare, cauza principală fiind descoperirea unor defecțiuni tehnice. Aparatul de zbor a revenit rapid la sol după ce a fost semnalat fum în cabină. Echipajul de cabină le-a împărțit pasagerilor prosoape umede, iar aceștia au fost rugați să-și acopere faţa cu ele pentru a nu inhala fum. Avionul a revenit ulteior la baza Andrews, locul de unde trebuia să decoleze pentru a ajunge în Philadelphia, potrivit Click.



Noul iubit al lui Carmen Simionescu, așa cum o cheamă în buletin pe fiica îndrăgitului manelist, se numește Bogdan Adrian Căplescu. Potrivit informațiilor de pe contul lui oficial de Facebook, el lucrează în cadrul Guvernului României. După cum se poate observa din imaginile făcute publice de acesta pe pagina sa de socializare, frecventează locuri exclusiviste. În plus, seara trecută a postat o filmare pe Instagram Stories din timpul cinei pe care a savurat-o împreună cu “tatăl socru”, Adi Minune, potrivit Cancan.



Prima doamnă a Statelor Unite ale Americii a declarat că nu s-a pus problema niciodată de divorț și asigură pe toată lumea că relația lor este una foarte bună. Din contră, ea se simte, mai degrabă, hărțuită de știrile care apar în presă. „Ştiu că lumea iubeşte ştirile astea senzaţionale despre noi. Este ok, înţeleg. Vă asigur că suntem foarte bine şi căsnicia noastră la fel. Sunt mamă şi Primă Doamnă. Am lucruri mai importante la care să mă gândesc, sincer. Da, suntem bine. Sunt speculaţii ale presei, sunt bârfe. Nu întotdeauna e spus adevărul. Aş putea spune că sunt cea mai hărţuită persoană din lume. Una dintre cele mai hărţuite, dacă chiar vedeţi ce spune lumea despre mine”, a declarat Melania Trump, potrivit Verdict.



Lady Gaga a confirmat logodna în cadrul evenimentului Women In Hollywood din Beverly Hills, găzduit de Revista Elle. Când a fost invitată de Jennifer Lopez pe scenă, cântăreața a ținut un discurs emoționant, în care a vorbit despre abuzurile pe care le-a suferit și momentele grele prin care a trecut. „După ce am fost agresată când aveam 19 ani, m-am schimbat pentru totdeauna. O parte din mine s-a închis timp de mulți ani. N-am spus nimănui. M-am ascuns și de mine însămi. Chiar dacă am simțit rușine, astăzi sunt în fața voastră” a mărturisit cântăreața, potrivit Unica. După aproape patru ani de relaţie, Cristian Boureanu se însoară cu Laura Dincă. Celebrul fost politician face acest pas a treia oară, însă iubita lui e la prima experienţă de acest gen. Tocmai din acest motiv, frumoasa blondină caută o rochie de mireasă specială, pentru nunta din 2019. În ultima vreme a avut numai ghinioane. Pe de o parte procesele cu fosta nevastă din cauza fiicei lor, pe de altă parte necazurile cu poliţia din cauza cărora a şi făcut puşcărie câteva luni bune. Doar iubirea Laurei Dincă (22 de ani) i-a mai alinat suferinţa lui Cristian Boureanu (45 de ani) şi l-a ajutat să-şi ţină fruntea sus, iar dovada aceasta de loialitate l-a ajutat să ia cea mai importantă decizie din viaţa lui. Astfel, afaceristul s-a decis să-şi pună pirostriile a treia oară, anul viitor, potrivit Click.