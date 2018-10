​Caru cu vedete: Cum și-a cunoscut Ilie Balaci soția: „Mi-a fost hărăzită!”; Cele mai urâte 10 despărțiri ale vedetelor; Adevărul despre divorțul dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf

Ilie Balaci nu a fost genul de fotbalist pe care îl întâlnim în ziua de azi... s-a îndrăgostit de o singură femeie și cu ea s-a căsătorit și a făcut casă. El a povestit, în urmă cu câțiva ani, cum s-a cunoscut cu soția lui. Erau colegi de clasă. "În clasa a noua. De atunci. Faceţi socoteala că am aproape 40 de ani de când sunt însurat." Nu crede ca a fost dragoste la prima vedere. "Dragoste la prima vedere la 16 ani, ce dracu’!... S-a legat. Probabil că mi-a fost mie hărăzită, eu – ei. Ne-am luat, şi cu asta, basta!", spunea el, potrivit Click Mai multe cupluri de la Hollywood au decis să se despartă și au făcut-o în văzul publicului, lăsând să iasă la iveală cele mai ascunse și urâte secrete. Acestea sunt cele mai urâte 10 despărțiri ale celebrităților. Divorțul public al actorilor Denise Richards și Charlie Sheen a inclus foarte multe abuzuri verbale din partea lui Sheen, făcând-o pe frumoasa blondă să obțină un ordin de restricție împotriva lui. Fostul membru Beatles, Paul McCartney și soția sa Heather Mills au fost căsătoriți între 2002 și 2008. Cei doi s-au despărțit în urma unor acuzații de abuz fizic și minciuni. Mills a susținut că McCartney era dependent de droguri și o bătea, acuzații ce au fost respinse de judecător, scrie Unica. De câteva săptămâni încoace, au tot apărut zvonuri despre un posibil divorț între soții Reghecampf. Anamaria nu mai postează fotografii cu Reghe, cei doi se văd prea rar, ba chiar s-a zvonit că cei doi au o relație doar pentru a nu-și pierde averea. Ei bine, totul este fals! Cel mai probabil, zvonurile au pornit din cauza sau datorită faptului că Anamaria Prodan a evitat în ultima vreme să-și mai expună viața privată. Drept dovadă, pe rețelele ei de socializare, vedeta postează doar imagini din locurile în care muncește, potrivit Verdict.



Selma Blair, în vârstă de 46 de ani, este o actriță îndrăgită de mii de iubitori de filme și seriale, cunoscută în special pentru rolurile pe care le-a interpretat în ecranizări precum „Cruel Intentions (Tentația seducției)” și Legally Blonde (Blonda de la drept). Aceasta urmează, de asemenea, să înceapă în curând filmările și pentru un nou serial marca Netflix, „Another Life (Altă Viață), în ciuda problemelor de sănătate cu care se confruntă, ceea ce o face extrem de fericită și îi dă forță să meargă mai departe. În decursul zilei de sâmbătă, 21 octombrie, actrița a publicat pe rețelele de socializare un mesaj în care explica faptul că a fost diagnosticată cu scleroză multiplă, o boală care afectează creierul și coloana vertebrală, potrivit Click. La scurt timp după ce s-a despărțit de Tristan Tate, Bianca Drăgușanu a apărut alături de un milionar chinez, pe nume Tyan Feng. Toată lumea a fost surprinsă și era curioasă care era relația ei cu bărbatul. Blondina a negat faptul că ar avea o relație cu el și a spus că sunt doar prieteni. Milionarul chinez a venit la TV și a spus totul despre relația pe care o are cu Bianca Drăgușanu, dar și cum s-au cunoscut cei doi. „Îmi trăiam viața liniștit până acum două săptămâni, apoi am apărut în știri, alături de Bianca Drăgușanu. Nu e genul meu să fiu vedetă! Relația mea cu Bianca…e destul de complicată. I-am fost prezentat Biancăi de către un prieten, după care s-au hotărât să petreacă ceva timp împreună.", a spus el, potrivit Cancan.