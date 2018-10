Caru' cu vedete: Feli, Maia Morgenstern şi George Piştereanu, scandal internaţional? De la ce a pornit totul; Anna Lesko, goală complet pe internet! Iată cât de sexy este artista; Care este secretul siluetei impecabile a Andreei Berecleanu

În urmă cu aproximativ doi ani, Feli lansa „Timpul“, o piesă care intra rapid în topuri şi care avea un videoclip emoţionant, regizat de Ionuţ Trandafir, în care apăreau Maia Morgenstern şi George Piştereanu. „«Timpul» mă răscolește profund și reînvie în mine o avalanșă de amintiri. Am scris-o cu gândul la acele mii de povești de dragoste perfecte care într-un moment sau altul s-au destrămat. Nu din lipsă de iubire, ci dintr-o teamă trăită cu prea multă intensitate. Așa se întâmplă când nu ne dăm suficient timp să lăsăm în urmă rănile din trecut, să învățăm să ne ascultăm inima, să ne dăm voie să iubim, fără condiții și fără așteptări. Cât despre clip, nu pot spune decât faptul că mă simt extrem de onorată de șansa de a colabora cu doi actori și doi oameni extraordinari: Maia Morgenstern și George Pistereanu“, spunea Feli atunci când a lansat piesa şi videoclipul, potrivit Click.



Cântărețul se declară un om împlinit, din toate punctele de vedere, însă, cu toate astea, spune că vrea să respecte ”legea firească a lucrurilor” și să se căsătorească. Ba chiar să facă și doi copii. În urmă cu un an, Speak și-a luat inima în dinți și a confirmat relația cu ”Libelula” lui, pe numele real Ștefania. Relația celor doi a evoluat foarte mult în ultimul timp, și chiar au ajuns să colaboreze profesional împreună. Iată că acum Speak vrea sa ducă relația la un alt nivel. „Oricât de realizat ești, întotdeauna mai ai nevoie de câte ceva sau mai vrei și altceva. Eu am tot ce-mi trebuie, casă, mașină, nu mor de foame. Am iubită, familie sănătoasă. Voi urma și eu legea firească a lucrurilor. La un moment dat se va întâmpla și mă voi căsători. Îmi doresc doi copii”, potrivit Cancan. Deși nu mai are 20 de ani, Andreea Berecleanu este dovada vie că nu vârsta, ci felul în care ne tratăm corpul definește aspectul nostru. Iată care este secretelul siluetei impecabiel a Andreei Berecleanu. Vedeta nu a uitat nici să menționeze felul în care își găsește ea echilibrul în viață. Deși ne-a fost greu să credem că Andreea nu a beneficiat de niciun fel de alt ajutor, mai ales că soțul ei, Constantin Stan, este medic estetician, vedeta ne-a asigurat că secretul ei constă în… moderație. „Probabil că silueta este meritul meu, fiindcă mănânc rezonabil, nu mănânc foarte mult. Am grijă ce mănânc, dar asta nu înseamnă că elimin dulciurile sau zahărul, sau pâinea. Nu, dar încerc să mănânc puțin din fiecare. Fac sport acasă, zece minute seara sau dimineața. Mai fac sport în aer liber, ocazional, și probabil că, în ceea ce privește fața, este meritul părinților mei, în mare măsură.”, potrivit Verdict. În ultimele luni, Anna Lesko şi-a surprins fanii de pe Instagram cu nenumărate fotografii în care apare mai mult goală, decât îmbrăcată, însă acum artista a trecut la un alt nivel: a pozat complet dezbrăcată! De aproximativ o săptămână, artista postează pe celebra reţea de socializare mai multe imagini realizate în cadrul unei şedinţe foto, însă până acum avea grijă să nu se observe dacă este goală sau nu. În fotografii, corpul Annei Lesko este acoperit doar de un voal, iar pe sub acesta nu poartă nimic. Imaginea postată astăzi ne-o arată pe artistă în costumul Evei. Anna Lesko îşi ţine mâna peste sâni, însă în rest a lăsat să i se vadă tot, potrivit Click. David Beckham a declarat că a învăţat să ignore informaţiile negative care circulă în legătură cu familia sa, însă a recunoscut că mariajul cu Victoria este „o muncă grea”. Întrebat despre secretul căsniciei de 19 ani cu creatoarea de modă, Beckham a spus că, în opinia sa, „căsătoria presupune întotdeauna multă muncă”. „Copiii vor să le acorzi timp şi merită să le oferi timpul tău, iar noi muncim din greu şi considerăm că acesta este modul corect de a-ţi creşte copiii, să le dovedeşti şi să le arăţi că trebuie să depui mult efort pentru a avea succes”, a adăugat Beckham, potrivit Digi24.