Caru' cu vedete: Răzvan Ciobanu, reacţie nervoasă faţă de fostul iubit; Meghan Markle, prima gafă de când a devenit ducesă; Din ce face bani Misha bani după ce s-a despărțit de Connect-R.

Răzvan Ciobanu a avut o relație cu Marius, de care designerul s-a despărțit în luna iulie a acestui an. Deşi separarea s-a produs în urmă cu trei luni, deignerul nu pare că a depăşit etapa şi nici nu pare dispus să-şi lase fostul partener să-şi refacă viaţa amoroasă. De curând, creatorul de modă s-a întâlnit la film cu fostului lui iubit, care era însoțit de cineva. El nu a putut să se abţină şi a făcut un adevărat circ. Chiar dacă acum priveşte lucrurile cu detaşat, întâmplarea nu a fost atât de amuzantă cum lasă el să se înţeleagă, potrivit Click.



Ducesa de Sussex a făcut prima gafă vestimentară de când a devenit soția Prințului Harry, iar presa nu a iertat-o. La sosirea în Regatul Tonga, acolo unde Meghan și Harry se află în vizită oficială, ținuta superbă a fostei actrițe a fost pusă în umbră de un mic detaliu. Pentru întâlnirea cu prinţesa Angelika Latufuipeka de pe aeroportul Fua'amotu, Meghan Markle a purtat o rochie Christian Dior, de la care însă a uitat să rupă eticheta, potrivit Daily Mail, citat de Digi24.



Frumoasa artistă nu duce lipsă de contracte, chiar dacă fanii ei o văd cel mai mult timp lângă fetița ei. Trăsăturile ei perfecte o fac pe Misha să fie cerută pentru promovarea multor produse de înfrumusețare. Connect-R a postat pe instagram anunțul privind divorțul lui de Misha, iar foarte multă l-a considerat ca fiind o farsă. Alții au crezut că i-a fost spart contul și altcineva a scris în locul lui. Totul a fost însă cât se poate de real. „Nu obisnuiesc sa impartasesc lucruri atat de intime cu nimeni, dar nici sa gasesc minciuni tot timpul nu pot. 1 an si 3 saptamani de cand am hotarat sa ramanem prietenii si parintii copilului nostru! Viata merge mai departe pentru fiecare dintre noi! Atat am avut de spus! Rog pe toata lumea inclusiv presa sa nu ne puna intrebari. Multumim anticipat”, a scris solistul. Misha nu a vrut să comenteze niciodată despre motivul despărțirii, ba chiar a repetat în nenumărate rânduri că au rămas înr elații de prietenie. Frumoasa artistă s-a concentrat apoi asupra creșterii fetiței, dar nu a neglijat nici cariera, potrivit Cancan.



Vestea că Gabriela Cristea, 44 de ani, nu va mai prezenta emisiunea de la Antena Stars a luat prin surprindere pe toată lumea. În curând, altcineva îi va lua locul. Nu se știu încă motivele pentru care s-a ajuns la această decizie, însă ulterior a ieșit la iveală că Gabriela Cristea este gravidă! Gabriela Cristea nu va mai prezenta emisiunea „Te iubesc de nu te vezi” de la Antena Stars. Producătorii au transmis vestea pentru toţi cei care o urmăreau pe Gabriela Cristea în fiecare zi de la ora 18:45 la Antena Stars. De asemenea, astăzi se va afla și cine îi va lua locul, potrivit Libertatea.



După cinci luni de relație, Ionuț Sidău s-a căsătorit civil cu iubita sa. A grăbit puțin pasul, întrucât tinerica profesoară de geografie urmează să îl facă tătic în aprilie. ”Am avut emoții. Însă am spus un «da» puternic. O iubesc mult pe soția mea”. 25 octombrie a fost o zi importantă pentru celebrul solist de muzică populară Ionuț Sidău (50 de ani) și Ileana Răcaru, iubita sa, tânăra profesoară mai mică cu 21 de ani decât el. Cei doi s-au căsătorit la Primăria Sectorului 1, din București. Deși nu e la prima experiență de acest gen, bărbatul înalt cât muntele a avut mari emoții pe tot parcursul momentului. ”Ieri (n.r. joi) m-am căsătorit. Am ținut să facem cununia pe data de 25, pentru că este în preajma unei sărbători mari, Sfântul Dumitru, potrivit Click,