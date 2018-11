Caru' cu vedete: Daniela Crudu a ajuns pe mâinile medicului; Soția lui Pepe, din nou în rochie de mireasă; Lucrul neobișnuit pe care îl face zilnic Prințul Charles cu pantofii lui

La o zi după ce și-a făcut un nou tatuaj cu care a stârnit controverse, Daniela Crudu a ajuns la spital. Aflată într-o sală echipată cu aparate medicale, focoasa brunetă a dezvăluit motivul pentru care a ajuns din nou pe mâinile medicilor. Daniela Crudu a urcat pe Instagram Stories două filmări din clinica în care face recuperare pentru mâna stângă, cea la care s-a accidentat. De altfel, ieri, ea și-a tatuat un desen spectaculos, care are multiple semnificații. Deși a fost întrebată de mai mulți susținători cum se simte cu mâna, deocamdată, vedeta nu le-a răspuns.“Am fost, mi-am făcut niște analize și mi-au descoperit diabetul. Fac un tratament de câteva luni cu niște pastile puternice. Am tratament, regim. Întâmplător, am descoperit. M-am simțit foarte rău și am zis să mă duc să-mi fac analize. A zis că și la ovare am probleme. Eu n-am d-astea cu doctorul, nu-mi place să merg, mă tratez acasă”, a declarat vedeta potrivit Cancan. Aura Urziceanu, care luna viitoare va împlini 72 de ani, și-a părăsit țara sa natală înainte de căderea comunismului și a imigrat în Canada. Acolo s-a căsătorit cu percuționistul canadian Ron Rully, care a decedat în 2015. Cei doi au avut împreună un băiat, pe Elia Cristopher Rully, în vârstă de 47 de ani, de asemenea muzician. Conform presei, relația dintre Aura Urziceanu și fiul său nu a fost foarte apropiată, în ciuda faptului că au încercat să păstreze aparențele și au înregistrat câteva piese împreună. Fiul său locuiește în Londra, iar Aura Urziceanu a rămas în Toronto, Canada. De asemenea, s-a vorbit mult și despre faptul că Aura Urziceanu și-a abandonat soțul imobilizat pe patul de moarte, în sensul că nu i-ar fi acordat atenția și îngrijirea de care acesta ar fi avut nevoie, scrie Unica. Soția lui Pepe a decis să-și surprindă fanii. Ea s-a decis să urce pe o rețea socială o fotografie în care poartă o rochie de mireasă cu o croială superbă. Imaginea a fost însoțită de un mesaj scurt, iar susținătorii frumoasei brunete au reacționat imediat. Raluca Pascu a postat fotografia vineri seara. Ea apare într-o rochie de mireasă stil sirenă. Ținuta are un decolteu mare, iar pe umărul drept, soția lui Pepe și-a pus un șal de blană. Fotografia a fost făcut într-un magazin frecventat de mai multe vedete de la noi, scrie Libertatea. Prințul de Wales în vârstă de 69 de ani a dobândit o poreclă în rândul servitorilor săi: prințul răsfățat. Acest lucru se datorează faptului că, după cum putem vedea în noul documentar Serving the Royals: Inside the Firm, Charles pare a avea nevoie de ajutor pentru a face orice. „Pijamalele sale sunt călcate în fiecare dimineață, șireturile sale sunt călcate zilnic cu fierul, dopul de la cadă trebuie să fie într-o anumită poziție, iar apa trebuie să aibă temperatura potrivită”, a dezvăluit Paul Burrell, fostul majordom al Prințesei Diana. În plus, majordomii săi mai trebuie să îi aducă acestuia obiecte care sunt la distanță de câțiva pași. „Într-o zi, acesta m-a chemat pentru că o scrisoare primită de la Regină căzuse în coșul de gunoi și voia ca eu să o ridic”, a mai spus Burrell, potrivit Elle.



Potrivit jurnalistului britanic Gordon Rayner, care s-a deplasat alături de familia regală în peste 20 de turnee oficiale, Regina Elisabeta are întotdeauna alături de ea un bărbat pe care mulţi nu îl bagă în seamă. Şi nu, nu este o gardă de corp! Aşa cum este normal, echipa care o însoţeşte pe Regină nu este cunoscută de publicul larg, însă Gordon Rayner a dezvăluit că Elisabeta nu pleacă niciodată fără doctorul ei, care face parte din marina britanică. Jurnalistul a afirmat că medicul pregăteşte atent toate detaliile şi se interesează din timp câte spitale sunt în jurul zonei pe care urmează să o viziteze Regina, potrivit Ok magazine.