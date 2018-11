Caru' cu vedete: Dezvăluiri tulburătoare: fiica lui Bernie Ecclestone a fost forțată să meargă în camera de hotel a unui bătrân bogat; Dana Rogoz, dezvăluiri fără perdea! În ce loc public a făcut amor cunoscuta vedetă;Cine era ”iubi” milionarul! cu care s-a afișat Simona Halep

Abramburica a fost invitată în emisiunea Love is Fun de pe pagina de Facebook A List Magazine și a vorbit foarte deschis despre preferințele sale sexuale. Întrebată de cei doi moderatori, psihologul Gașpar și Bogdan Nicolai, care a fost cel mai ciudat loc în care a făcut sex, Dana Rogoz s-a destăinuit fără nicio inhibiție: „Nu știu dacă este cazul să spun asta. Am făcut în locuri publice, într-o grădină botanică, dar nu la noi în țară. Mi-a fost teamă că mă vor opri la graniță pentru că am trăit cu senzația că am fost filmată.”, potrivit Unica