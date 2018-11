Caru cu vedete: Actriţă româncă din anii '70: „M-am săturat să mă culc în fiecare seară cu alt bărbat“; Brigitte Năstase se mărită a patra oară: «Am spus DA!»; Gest fără precedent al Reginei Elisabeta a II-a. Pe cine a invitat în reședința sa de Crăciun

Vasilica Tastaman a rămas în istoria teatrului şi a filmului românesc – dar în egală măsură şi în filele vieţii tumultuoase de culise a lumii artistice româneşti. Talentată, plină de viaţă şi cu un sex appeal irezistibil, Vasilica Tastaman a dublat succesul în carieră cu cel în plan amoros. Nu degeaba a fost considerată una dintre femeile fatale ale epocii sale. Un succes amoros de care se spune că s-a folosit încă înainte de a deveni celebră. De altfel, fraza din titlu este una celebră în teatrul românesc legată de numele Vasilicăi – una voit exagerată în felul în care se spune că a formulat-o Vasilica, iar totul are legătură chiar cu începuturile carierei marii actriţe, un episod surprins şi în cartea lui Dan-Silviu Boerescu, „Vasilica Tastaman. Femeia Fatală a României.”, scrie OK magazine.



Andreea Mantea va trece, în viitorul apropiat, de la o emisiune matrimonială la alta, dând "Te vreau lângă mine" pe reality-show-ul "Puterea dragostei". Cum acesta se va transmite din Turcia, unde există deja o casă amenajată pentru concurenți, bruneta se pregătește pentru o relocare temporară în țara șefilor ei. Asemenea lui Cosmin Cernat, care în perioada filmărilor pentru „Exatlon” locuiește în Republica Dominicană, Andreea va sta la Istanbul cât se va transmite la Kanal D „Puterea dragostei”. Se pare că bruneta și-a negociat noul contract în așa fel încât să poată pleca nu doar cu fiul ei, David, cum era firesc, ci și cu bona, absolut necesară în orele când ea filmează, trustul acoperind toate cheltuielile de cazare și transport, scrie Libertatea.



Invitațiile pentru festivitățile ce vor avea loc de Crăciun la reședința din Sandringham a Reginei Elisabeta a Marii Britanii au început să fie trimise și toată lumea a avut parte de o mare surpriză. Suverana a făcut un gest fără precedent de dragul lui Meghan Markle. Chiar dacă a încălcat tradiția conform căreia doar membrii familiei regale pot sta de Crăciun la reședința oficială din comitatul Norfolk, anul acesta Regina Elisabeta a invitat-o să li se alăture de sărbători pe Doria Ragland, mama lui Meghan Markle. Gestul a fost surprinzător, ținând cont de faptul că monarhul britanic nu i-a invitat niciodată pe părinții lui Kate Middleton să stea la proprietatea ei aflată la 160 de kilometri nord de Londra, deși aceștia au fost prezenți în fiecare an la ceremonia religioasă organizată în ziua de Crăciun, scrie Unica.

oata lumea stie ca visul oricarei femei, inca din copilarie, este sa fie mireasa si sa aiba o nunta desprinsa din basme. Dar Gina Pistol a primit lovitura de gratie de la Smiley! Cantaretul a facut un anunt clar si umilitor la adresa Ginei, iubita lui de mai bine de un an. Cu toate ca ea isi doreste mult sa se casatoreasca, sa aiba o familie fericita si un camin al ei, Andrei Maria nu vrea. In cadrul unei emisiuni tv, Smiley a facut anuntul bomba. „Doamnele și domnilor, Smiley nu este însurat și nici nu a fost vreodată. Și nici nu plănuiește, deocamdată mai stăm”, a declarat Andrei Maria despre planurile sale de viitor, potrivit Ciao. După un mariaj, care în ultimii ani i-a cam distrus psihicul, Brigitte Năstase (41 de ani) pare că şi-a găsit liniştea în braţele asociatului ei Corneliu Oană. Cei doi nu doar că împart magazinul de haine din mall, ci şi dormitorul. Sunt împreună de puţin timp, dar iubitul tinerel al brunetei nu stă deloc pe gânduri. A cerut-o de nevastă, iar Brigitte s-a lăudat la toată lumea că în curând nu va mai fi femei divorţată, statut care se pare că nu o prinde deloc. Fosta soţie a lui Ilie Năstase a călătorit la începutul acestei săptămâni la Viena într-un celebru magazin de bijuterii de unde şi-a cumpărat verighetele, scrie Click.