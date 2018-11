Caru' cu vedete: Mirel Drăgan şi Ionuţ Jaguarul de la Exatlon, la un pas de bătaie. “Ce comentezi tu? Că îţi trag una de îţi sparg gura”; Dana Marijuana: «La 18 ani am consumat heroină cu iubitul meu»; Iubita lui Cătălin Botezatu, ”prizonieră” în China la un concurs de MISS

Dana Marijuana a fost cândva în vârful muzicii româneşti, strălucind în lumina reflectoarelor. Anii au trecut, duce dorul scenei, însă orice încercare de a da din nou lovitura a fost sortită eşecului. Ea revine însă în atenţia fanilor cu cartea în care îşi povesteşte viaţa, cu bune şi cu rele. Şi, da, confirmă, în premieră, că s-a drogat: “Eram în ultimul an de liceu, aveam 18 ani şi începusem prima mea relaţie mai serioasă. Cu Cristi, un băiat din cartier. Cu Cristi am luat pentru prima oară heroină. De fapt, de atunci am început să fim împreună, pentru că până atunci fusesem doar amici.”, sunt dezvăluirile ei, potrivit Click