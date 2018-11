Oana Roman a ajuns la spital, după mai multe momente dificile din viața sa care și-au spus cuvântul. Se pare că vedeta a fost răpusă de stres și de oboseală, având nevoie de îngrijire medicală. Astfel, Oana a ajuns pe mâna medicilor, care i-au făcut imediat o perfuzie pentru a o pune pe vedetă din nou pe picioare. Oana Roman a publicat pe rețelele de socializare o imagine în care apărea pe un pat de spital, în timpul în care aștepta ca perfuzia care i-a fost administrată să-și facă efectul. Vedeta a dezvăluit că a ajuns la spital după ce oboseala și stresul din ultima perioadă și-au spus cuvântul. Din cauza acestor probleme, organismul prezentatoarei de la Viva a cedat, având nevoie de ajutor medical pentru a-și reveni, scrie Click. Andreea Raicu mărturisește că în copilărie tatăl ei îi spunea adesea că nu se va descurca singură și mereu va depinde de cineva, iar acest fapt a ambiționat-o ca la maturitate să fie exact în extrema opusă, aceea în care nu a acceptat niciodată să depindă de cineva, pe niciun plan. „Nu am depins niciodată de nimeni. Evident, am lucrat în echipă, au fost oameni care m-au ajutat foarte mult, alături de care a realizat lucruri importante, dar niciodată nu am depins de cineva în niciuna dintre relațiile pe care le-am avut, indiferent despre ce relații este vorba. Am muncit pentru tot ceea ce am. Se regăsesc și în cartea mea aceste nevoi – nevoia ieșită din comun de independență și dorința de-a face totul singură. Cumva, femeile din ziua de azi vor să facă totul singure și ajungem să ne transformăm în niște bărbați aflați în corpuri de femei. E păcat că uităm să fim femei și uităm să ne bucurăm de feminitatea noastră”, spune ea, potrivit Cancan. Chris Simion spune că și-a dat seama repede că dacă lasă durerea să o copleșească, va intra în depresie și nu are nicio șansă să câștige bătălia. „Pun durerea în plan secundar și încerc să mă păstrez, cât de mult pot, așa cum sunt, să-mi păstrez spiritul. Am făcut în perioada asta trei spectacole, am continuat să merg la schi, să citesc, să merg la înot”, a declarat ea. Regizoarea de 41 de ani spune că dragostea i-a dat putere, deși a avut un moment în care a simțit că nu mai face față suferinței. „Mi-a dat puterea să merg mai departe dragostea de viață. Nu mă hotărâsem să mă sinucid, deci n-aveam decât alternativa să lupt pentru viață. (…) A fost un moment în care am vrut să renunț la chimioterapie. Am făcut 16 cure. Undeva pe la cura a 13-a, am avut senzația că m-am pierdut cu totul și că tratamentul pe care-l fac mă distruge. (…)Am zis gata, e clar, corpul meu nu mai duce. Oricât controlează mintea, corpul meu nu mai duce”, a mai spus Simion, potrivit Libertatea.



Michelle Obama a vorbit pentru prima dată despre apelarea la fertilizarea in vitro, pentru a le putea aduce pe lume pe cele două fiice ale sale și ale fostului președinte SUA, Barack Obama. După ce a pierdut o sarcină, fosta Primă Doamnă a Statelor Unite ale Americii a decis să apeleze la medicină, pentru putea rămâne însărcinată. Această mărturisire a apărut în autobiografia sa numită „Becoming”, unde Michelle Obama a vorbit despre dificultățile apărute pe întreaga perioada a mariajului cu Barack Obama, dar și despre perioadele în care a fost însărcinată cu cele două fiice ale sale, scrie Click. Fosta actriţă americană Meghan Markle şi-ar fi dorit să poarte în ziua nunţii o diademă cu smaralde, însă angajaţii Palatului Buckingham ar fi sfătuit-o să-şi aleagă o altă bijuterie întrucât cea dorită avea o sursă de provenienţă necunoscută şi se temeau că ar putea fi din Rusia. Meghan ar fi insistat, iar când a aflat că logodnicei sale i-a fost refuzată alegerea, Prinţul Harry s-ar fi enervat şi i-ar fi avertizat pe angajaţii de la palat că Meghan trebuie să primească orice îşi doreşte, după cum dezvăluie jurnalistul Richard Jobson într-o nouă biografie despre familia regală britanică. Majestatea Sa Regina ar fi tranşat problema şi ar fi avut un schimb de replici intense cu nepotul său, Prinţul Harry scrie Adevarul.