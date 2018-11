Caru cu vedete: Drama lui Chuck Norris! Cum arată soţia lui la cinci ani după ce a fost otrăvită; Prințul Charles împlinește astăzi 70 de ani. Ce fotografii a publicat Casa Regală; Carmen Brumă, mărturii dureroase despre drama vieții sale: “Am intrat într-o depresie”. Ţi-l aminteşti pe Costel de la „Vacanţa Mare”? Cum arată arată acum? Andreea Bănică: „În copilărie, meseria mea de bază era hoţia“

În primăvara acestui an a împlinit 78 de ani, iar anul trecut a anunţat că renunţă la carieră, pentru a fi mai aproape de soţia lui, care fusese otrăvită. Este vorba despre Chuck Norris, actorul după al cărui nume s-au făcut zeci sau chiar sute de bancuri, în special datorită personajelor invincibile pe care le interpreta în filme. „De azi înainte îmi voi dedica toată viaţa îngrijirii soţiei mele. Am renunţat la cariera mea de actor“, anunţa, în toamna anului trecut, Chuck NorrisProblemele pentru Gena O’Kelley au început în anul 2013, înainte de a face un RMN, iar până în toamna lui 2017 Chuck Norris cheltuise 2 milioane de dolari pentru a-şi trata soţia: „Mă simt extrem de rău faţă de oamenii care au aceleaşi probleme, dar care nu dispun de banii necesari pentru tratament“, scrie Ok Magazine. În anul 2000, emisiunea „Vacanţa Mare” avea un public TV de peste 2, 2 milioane, fiind lider de audienţă. Radu Pietreanu, Mugur Mihăescu, Florin Petrescu, Emil Rădinoiu şi Mirela Stoian dădeau naştere celor mai îndrăgite personaje de pe micile ecrane. Din 2007, când emisiunea a fost mutată la Kanal D, grupul Vacanţa Mare a început să scadă din popularitate, iar şapte ani mai târziu gaşca se destrăma. Acum, fiecare dintre aceşti actori încearcă să rămână în atenţia publicului lor prin diverse proiecte cinematografice. Radu Pietreanu, de exemplu, s-a îndreptat către un public mai tânăr, făcând echipă cu comedianţi mai tineri, scrieCarmen Brumă a vorbit în această seară în cadrul unui interviu despre maladia care i-a întunecat anii copilăriei. Pe când avea doar 16 ani, vedeta a intrat în depresie, după ce a fost nevoită să se mute cu părinţii în Moscova. Schimbarea aceasta a afectat-o atât de mult, încât, ea și-a găsit consolarea în mâncare. Astfel, la 16 ani, iubita lui Mircea Badea cântărea 86 de kilograme, faţă de 53 de kilograme, cât are în prezent. “Unul din cele mai bune lucruri care mi s-au întâmplat a fost că am fost grasă. Eram pe la 90 de kilograme. Mi-a picat ca o bombă să plecăm în Moscova, eu visam la America. Am intrat într-o depresie după ce am plecat. Atunci nu am ştiut că este depresie. M-am refugiat în mâncare. Am luat 30 şi ceva de kilograme. Eu nu mi-am dat seama. Şocul acesta a fost când am luat nişte blugi şi nu am reuşit să-i trag mai sus de genunchi. M-am înfometat şi apoi am ţinut dietă. Apoi am încercat să învăţ şi să văd ce pot să fac să slăbesc. Dacă vedeam într-o vitrină prăjituri sau ciocolată îmi dădeau lacrimile pentru că nu aveam voie să mănânc”, a povestit ea potrivit Cancan.



Prințul Charles, viitorul rege al Marii Britanii, împlinește astăzi 70 de ani. Mama sa, Regina Elisabeta a II-a va organiza un dineu în cinstea Prințului de Wales. Pentru a celebra această zi importantă, Casa Regală a publicat câteva fotografii pe rețelele de socializare. Pe pagina de Facebook a Familiei Regale apar două imagini de la ședința din grădina Casei Regale Clarence, organizată cu această ocazie deosebită. În fotografii realizate de Chris Jackson, Prințul Charles este înconjurat de membrii familiei sale: soția sa, Ducesa de Cornwall, Ducii de Sussex, Ducii de Cambridge și cei trei copii ai lor, Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis, scrie Unica. Cântăreaţa Andreea Bănică (40 de ani) a povestit cum a fost copilăria la malul mării şi ce năzbâtii făcea, care a fost cea mai mare nebunie a adolescenţei, dar şi cum şi-a câştigat primii bani. Vedeta ne-a mai spus şi cum este relaţia cu soţul ei Lucian Mitrea, dar şi cu Sofia şi Noah, copiii celor doi. "Dar ce nu făceam... Făceam multe. Mă suiam în copaci, cădeam, aveam mereu julituri în genunchi. Tata mereu îmi spunea că dacă nu am grijă de mine şi mă lovesc, când voi fi mare voi avea nişte semne urâte şi a avut dreptate, chiar am pe genunchi semne. Furam flori şi varză din curţile vecinilor, furam mâncare, orice găseam. În primul rând asta făceam, eram hoaţă. Meseria mea de bază era hoţia, de mică m-am descurcat. Treceam calea ferată, deşi nu aveam voie, mă prindea tata şi mă ţinea într-o mamă de bătaie până acasă. Am căzut în Techirghiol când era îngheţat, noroc că m-a scos mama", a povestit vedeta pentru Adevarul.