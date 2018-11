​Caru cu vedete: Cum fac sex vedetele? Detalii uimitoare despre fetişurile lor. Justin Bieber e în top!; Actrița Heather Locklear a fost internată la psihiatrie; De ce poarta celebritatile pantofi prea mari pentru ele pe covorul rosu

Justin Bieber nu pune mâna pe nicio femeie până ea nu acceptă să semneze un contract Se făcea că era vara lui 2013, când o groupie de-ale lui Bieber şi-a întâlnit idolul şi nu i-a trebuit mai mult decât să se ducă cu el în camera lui de hotel, de la The Hazelton, şi să petreacă ceva timp minunat împreună. Păcat numai că momentul romantic s-a încheiat în secunda în care o persoană din anturajul starului i-a cerut fanei să-şi predea tolefonul mobil la intrare şi să semneze un contract, dacă vrea să beneficieze de atenţia lui Justin. Bonus pentru ea a fost şi un concert privat pe care Bieber l-a dat în aceeaşi cameră de hotel în care s-a consumat şi relaţia lor de foarte scurtă durată, scrie Ok magazine.



Actrița Heather Locklear a fost transportată de urgență la spital după ce a fost chemată o ambulanță. Duminică, ea a fost internată la psihiatrie. Locklear se afla în casa sa când terapeutul ei a constatat că are o nouă cădere nervoasă. Aceasta este a doua oară când Heather este internată la psihiatrie anul acesta. Evenimentul are loc la scurt timp după ce actrița a ieșit de la reabilitare în urma a două arestări – inclusiv un arest pentru atacarea unei femei care acum o dă în judecată. Jennifer Hayn-Hiton susține că Locklear a devenit agresivă verbal și fizic, lovind-o și cauzându-i răni, scrie Unica.



Celebritatile, sau, mai bine spus, stilistii lor, au un motiv pentru care aleg pantofi mai mari pentru covorul rosu si cu siguranta nu este din greseala. Purtand pantofi cu o marime mai mari (sau chiar doua, in unele cazuri), celebritatile se asigura ca picioarele lor nu vor avea de suferit de la tocurile inalte: nu se vor umfla si nu vor face bataturi. Vedetele poarta pantofii cu care apar pe covorul rosu ore la rand – cateodata, toata seara. Iar asta nu este deloc usor! Iar pentru a impiedica pantofii care sunt mai mari sa cada din picior, stilistii pur si simplu aseaza talpi de silicon inauntrul lor. Asa, pantofii sau sandelele nu vor aluneca, nu vor opri circulatia picioarelor si vor fi si mult mai confortabili, scrie ELLE.



Paris Hilton (37 de ani) conduce un imperiu de parfumuri şi de modă care generează vânzări de 3 miliarde $, dar nu-şi poate găsi perechea. Ea s-a despărţit de iubitul pe care l-a adus în România în această vară, actorul şi fotomodelul Chris Zylka (33 de ani). Zylka a cerut-o de soţie la începutul anului. I-a oferit atunci un enorm inel cu diamante de 2 milioane $, pe care acum i-l cere înapoi. Erau nedespărţiţi de doi ani, iar Paris spunea sus şi tare că şi-a găsit în sfârşit sufletul pereche.Motivele despărţirii nu sunt însă clare. Paris susţine că şi-a dat seama că Zylka nu e omul potrivit. Mama ei, Kathy Hilton, spune că e prea preocupată de afaceri ca să aibă timp să se mărite, scrie Click. Bianca Drăgușanu și-a arătat abdomenul într-o fotografie pe care a postat-o pe o rețea de socializare. Reacțiile internauților nu au întârziat să apară, aceștia criticând-o pentru cât de slabă e. „Trebuie să mai mănânci, mămică, că ești prea slăbuță. Ce vă place să fiți așa slabe?”, „Un schelet”, „Ce așteptări ai când postezi asemenea fotografie?”, „Ai făcut cezariană, nu se vede…”, sunt doar câteva dintre mesaje scrie Libertatea.