Caru' cu vedete: „Firicel” din Las Fierbinți a fost prins la volan cu permisul suspendat și este suspectat că a condus sub influența drogurilor; Lady Gaga, goală complet, filmată în timp ce face sex în cadă cu Bradley Cooper; Motivul neobişnuit pentru care Morgan Freeman poartă mereu un cercel de aur

Motivul neobişnuit pentru care Morgan Freeman poartă mereu un cercel de aur. Motivul pentru care Morgan Freeman este o superstiţie pe care actorul american o are de câteva decenii. Obiceiul de la care a pornit supersitţia vedetei este unul al marinarilor. Ei purtau întotdeauna un cercel pentru ca cei prezenţi să poată plăti înmormântarea în cazul în care acesta murea subit, aflându-se întru-un teritoriu complet străin. Se pare că actorul a fost impresionat de acest obicei şi a decis să îl împrumute scrie . Motivul pentru care Morgan Freeman este o superstiţie pe care actorul american o are de câteva decenii. Obiceiul de la care a pornit supersitţia vedetei este unul al marinarilor. Ei purtau întotdeauna un cercel pentru ca cei prezenţi să poată plăti înmormântarea în cazul în care acesta murea subit, aflându-se întru-un teritoriu complet străin. Se pare că actorul a fost impresionat de acest obicei şi a decis să îl împrumute scrie Click





Katy Perry este cântăreața cel mai bine plătită în 2018. Katy Perry se află pe primul loc în topul artistelor care au câștigat cel mai bine în anul 2018, potrivit unui top realizat de Forbes. Cu 83 de milioane de dolari în anul financiar cuprins între iunie 2017 şi iunie 2018, Katy a devansat-o pe Taylor Swift care a câștigat în aceeași perioadă de timp cu 3 milioane de dolari mai puțin, scrie Katy Perry se află pe primul loc în topul artistelor care au câștigat cel mai bine în anul 2018, potrivit unui top realizat de Forbes. Cu 83 de milioane de dolari în anul financiar cuprins între iunie 2017 şi iunie 2018, Katy a devansat-o pe Taylor Swift care a câștigat în aceeași perioadă de timp cu 3 milioane de dolari mai puțin, scrie Libertatea





Jim Carrey admite că trăiește o viață izolată, dar încearcă să aibă și o relație. Jim Carrey a vorbit recent despre viața lui personală în contextul promovării noului său serial „Kidding", declarând că petrece foarte mult timp singur, din propria lui inițiativă. Cu toate acestea, actorul în vârstă de 56 de ani, spune că își găsește timp pe care să-l petreacă în compania unor persoane speciale. În luna august a acestui an, actorul a admis că a vrut să se retragă o perioadă din lumina reflectoarelor de la Hollywood, scrie

Jim Carrey a vorbit recent despre viața lui personală în contextul promovării noului său serial „Kidding", declarând că petrece foarte mult timp singur, din propria lui inițiativă. Cu toate acestea, actorul în vârstă de 56 de ani, spune că își găsește timp pe care să-l petreacă în compania unor persoane speciale. În luna august a acestui an, actorul a admis că a vrut să se retragă o perioadă din lumina reflectoarelor de la Hollywood, scrie Elle

Actorul este suspectat de polițiști și că a condus sub influența drogurilor. Lui Cuzin Toma i s-au prelevat probe biologice și se așteaptă rezultatele. Pe numele actorului a fost întocmit dosar penal. Actorul a comentat însă la România TV și a spus: „Nu am băut, nu am consumat droguri”. Totodată, Cuzin Toma a negat faptul că polițiștii au deschis dosar penal pe numele lui, precizează Libertatea Unul dintre filmele momentului, care a reuşit să cucerească lumea cinematografică din întreaga lume, este „A star is born“ („S-a născut o stea“), în care rolurile principale sunt interpretate de Lady Gaga şi Bradley Cooper, acesta din urmă fiind şi regizorul peliculei. Printre scenele din film au fost strecurate şi câteva cadre în care Lady Gaga şi Bradley Cooper fac sex, iar despre acestea actorul a afirmat că nu au fost greu de regizat, scrie Ok Magazine.