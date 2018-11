Caru' cu vedete: O mai stiti pe Dana Marijuana? De la o cariera de succes, a ajuns la o clinica de psihiatrie; Feli Donose a născut. Artista a devenit mamă pentru prima oară; Angelina Jolie va modera o emisiune de Crăciun

În perioada 22 decembrie - 1 ianuarie, BBC a invitat mai multe vedete pentru a realiza emisiuni speciale la Radio 2 şi Radio 4, iar printre acestea se numără fotbalistul Peter Crouch, Natalie Dormer, starul serialului "Urzeala Tronurilor/ Game of Thrones", dar şi trupa Take That, care va sărbători 30 de ani de carieră cu un show de două ore, scrie România Liberă