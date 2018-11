Caru' cu vedete: Andreea Raicu, goală pușcă la 41 de ani. A pozat artistic și incitant; Răzvan Simion a cerut-o de soție pe Lidia Buble; Ultima dorință a lui Viorel Lis după ce moare. Oana este devastată

Andreea Raicu a fost protagonista unei ședințe foto erotice pentru revista Unica. Ediția va fi pe piață în câteva zile. Cu toate că e trecută de prima tinerețe, Andreea Raicu are un trup de invidiat. Fără nașteri la activ, bruneta are un fizic fără cusur. E slabă, tonifiată și fără pic de celulită. Cu ocazia ședinței foto erotice, vedeta a acordat și un interviu publicației sus menționate. Andreea Raicu a avut o perioadă lungă în care obsesia pentru a fi cât mai slabă aproape i-a distrus viața. Vedeta are câteva reguli de bază, de la care încearcă să se abată cât mai rar: evită carbohidrații seara, gluten, dulciuri, carne, prăjeli, băuturile carbogazoase și nu mănâncă seara după ora 8, scrie Click. Viorel Lis e compleșit de problemele de sănătate, care nu-i dau pace în ultima perioadă și cu care organismul său nu prea mai are putere să lupte. Fostul edil al Capitalei și-a păstrat echilibrul și…. într-un moment de maximă sinceritate, i-a mărturisit soției sale de ce se teme cel mai mult după ce el va muri. Când a auzit dorința pe care o are Viorel Lis, Oana a fost devastată.Fostul edil al Capitalei este cu 35 de ani mai mare decât soția lui. “Viorel m-a zis că îi e teamă ca după ce moare el, să nu-mi găsesc pe vreunul care să mă bată, are tot felul de gânduri”, a mărturisit Oana Lis, potrivit Cancan. Retrasă din lumina reflectoarelor, Nicoleta Luciu își vede de viața ei departe de ochii curioșilor. Chiar dacă nu mai apare atât des în public, vedeta este foarte preocupată de felul în care arată. Voluptuoasa brunetă s-a operat în mare secret, conform click.ro. Aceasta s-a lăsat pe mâna medicului estetician Călin Doboș, cel care se ocupă de foarte mult timp de ea. Intervenția estetică la care a fost supusă Nicoleta Luciu a durat patru ore. Nicoleta Luciu a venit la București săptămâna trecută pentru a se opera. Intervenția a fost una mai complexă, scrie Libertatea La Casa Albă a fost organizat evenimentul Turkey Pardon, unde au fost aduși, ca în fiecare an, mai mulți curcani. Acesta este cel de-al doilea astfel de eveniment la care participă Melania, însă ținuta aleasă anul acesta a stârnit amuzamentul tuturor pe Twitter. Melania Trump a purtat un palton maro, decorat cu un print geometric. Nimic nu este greșit la această ținută, însă unele persoane de pe Twitter au observat că ea seamănă puțin cu oaspeții de seamă ai evenimentului, Peas și Carrots. Atunci când acest palton este închis, cercurile roșii și dreptunghiurile lungi amintesc de ciocul unui curcan, iar asemănarea este și mai evidentă din cauza culorii maro, scrie Elle. Răzvan Simion a cerut-o de soție pe Lidia Buble. S-a întâmplat la o cinp romantică, iar Lidia Buble a fost foarte emoționată. Artista a mărturisit că încă nu este nimic oficial, dar speră ca în curând să se întâmple. Lidia Buble și Răzvan Simion formează un cuplu foarte frumos în showbizul românesc. Cei doi s-au cunoscut la emisiunea pe care o moderează la Antena1. Artista a mărturisit că Răzvan a cerut-o în căsătorie de mai multe ori, însă încă nu s-a concretizat nimic, deoarece ei așteaptă momentul potrivit, scrie Click.