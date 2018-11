​Caru cu vedete: Secretul ghetelor pe care Irina Rimes şi Andra le poartă la Vocea României; Flavia Mihășan a făcut declarații despre sarcină; Oana Roman tună și fulgeră: ”A venit momentul să înțeleagă că s-a terminat…”

Schimbările de la “Vocea României” sunt multe şi vizibile. După ce din juriu au plecat Loredana şi Adrian Despot, nou venitele Irina Rimes şi Andra ne-au surprins cu stilul vestimentar excentric, cireaşa de pe tort fiind încălţările-şenile, pe care le-au afişat în fiecare ediţie. În perioada 1998-2001, Andreea Bălan (34 de ani) şi Andreea Antonescu (36 de ani) au făcut parte din fenomenul Andrè, trupă care a rămas în istorie şi pentru vestimentaţia-şoc: bustiere din latex, foarte decoltate, codiţe împletite, pantaloni scurţi, coloraţi, şi celebrele ghete cu talpă de 12-15 cm, pe care chiar ele le-au botezat, cu umor, “bucuria piticilor”, scrie Click. Flavia Mihășan a făcut primele declarații despre sarcina sa, după ce, de câteva săptâmâni, se zvonește că așteaptă un copil. Dansatoarea trăiește o poveste de dragoste cu Marius Moldovan, în vârstă de 27 de ani, care este la rândul său dansator profesionist, actor și fotomodel și în urmă cu scurt timp, au apărut zvonurile conform cărora Flavia ar aștepta primul său copil. Cum toată lumea așteaptă o reacție din partea ei sau mai degrabă, o confirmarea, dansatoarea a vorbit în premieră despre sarcina sa, scrie Verdict. Oana Roman a mărturisit că s-a săturat să facă muncă voluntară. Oana Roman vrea ca lumea să îi respecte notorietatea pe care a dobândit-o de-a lungul anilor și vrea să fie răsplătită pentru munca depusă. ”Toată viața am luptat împotriva complexelor pe care altii încercau să le arunce asupra mea. De când ma știu am fost altfel și pentru că eram altfel m-am simțit profund marginalizată. Mi s-a spus ca nu sunt destul de bună, că sunt doar fata lui tata, că nu am nici un merit, că nu sunt frumoasă, ca sunt grasă și câte și mai câte! Mulți ani am crezut , apoi am înțeles că de fapt ceilalți proiectau asupra mea propriile lor frustrări. Eu nu eram greșită. Ei erau și sunt greșiți”, a scris Oana Roman pe contul ei de Facebook potrivit Cancan. Nicoleta Nucă a vorbit pentru prima dată despre căsătorie. Ea și Alex se înțeleg foarte bine și își doresc să treacă la următorul pas atunci când va veni momentul potrivit. "Deja suntem de ceva timp împreună, dar lucrurile trebuie să se întâmple natural. Nu grăbim evenimentele și nu forțăm. Pentru mine contează intelectul, să fie o persoană cu care pot avea conversații de ore în șir, să-mi fie prieten, pe lângă partener sau iubit. Eu sunt o persoană foarte sinceră, așa m-au educat părinții. Mă gândesc că oamenii trebuie sî fie la fel ca mine. Latura fizică să existe, să fie pasiune. Cred că orice femeie vrea să fie zeiță în ochii bărbatului de lângă ea. În momentul în care o femeie este văzută astfel, înflorește și este în stare să mute munții", a declarat Nicoleta Nucă potrivit Click.



Jurnalista Andreea Esca a dezvăluit pentru Unica.ro că se vede mai des cu fiica ei, Alexia, de când aceasta a plecat din țară la studii, decât atunci când locuiau la București. „Fără Alexia este altfel, însă mă văd mult mai des cu ea de când a plecat. Acum mă sună non-stop pe FaceTime. Știu cum e la Londra cu toate trenurile, cum e la școală, la sport, oriunde. Depărtarea ne-a apropiat mai mult“, spune vedeta Pro Tv.