​Caru' cu vedete: ​Florin Busuioc va fi externat și se întoarce la muncă, la Pro TV; Ce spune medicul estetician despre «noua» faţă a Loredanei; Unde se află locul de veci al regretatei Lady Di

După ce s-a aflat că starea de sănătate a prezentatorului s-a îmbunătățit în ultimele zile, a apărut o nouă veste bună. Potrivit unor surse medicale, actorul se simte din ce în ce mai bine, în curând va fi externat și se întoarce la muncă, la Pro TV. Zilele trecute, mai multe informații contradictorii au venit dinspre spitalul în care se află internat actorul Florin Busuioc, după ce a fost adus de la Craiova. Medicul care l-a salvat pe Busu a explicat că doctorii de la Institutul de Boli Cardiovasculare ar fi luat în calcul varianta montării unui al doilea stent, potrivit Cancan. Dincolo de filtrele ”minune” care i-au şters adevărata vârstă, chirurgia estetică are şi ea un mare aport. De ani buni, Lori este clienta fidelă a unui medic estetician care o ajută să menţină timpul pe loc. ”La Loredana se poate remarca o uşoară volumizare a buzelor, atât pe volum cât şi pe contur. Totodată, la nivelul etajului superior al feţei au fost estompate ridurile cu ajutorul botoxului. De asemenea, este foarte probabil să fi apelat la o procedură de volumizare a pomeţilor cu acid hialuronic. Nu este exclus să fi apelat ulterior la un lifting facial”, a spus medicul estetician Andrei Gregorian pentru Click. Deşi ar fi fost dreptul să fie înmormântată în cavoul regal, alături de alţi membri ai familiei regale britanice, mormântul lui Lady Di este într-un loc aproape neştiut de lumea întreagă. Şi totul pentru că aşa a dispus fratele ei, Earl Spencer, din teama că sora lui nu-şi va găsi liniştea nici după moarte. El era preocupat de curiozitatea lumii întregi vizavi de locul de veci al regretatei sale surori, acesta a decis ca trupul neînsufleţit al Dianei să fie înmormântat pe proprietatea deţinută de familia sa, la Althorp Park, potrivit Ok magazine. Celebrul actor a rupt tăcerea și a declarat că această separare a fost „un proces dificil, dar constructiv”. „Grace și cu mine avem doi copii minunați împreună”, a afirmat De Niro. „Intrăm într-o perioadă de tranziție în relația noastră care este un proces dificil, dar constructiv”, a continuat el. „O onorez pe Grace ca o minunată mamă și cer intimitate și respect din partea tuturor în timp ce încercă să ne dezvoltăm rolurile ca parteneri în parenting”, a precizat actorul. Robert De Niro și Grace Hightower s-au căsătorit în anul 1997, după ce s-au cunoscut într-un restaurant în care Grace lucra ca hostess. Aceasta a fost a doua soție a starului de la Hollywood, potrivit Unica. Interpreta de muzică populară și de petrecere Adriana Antoni este într-o formă fizică foarte bună. Artista a dezvăluit care este alimentul la care a renunțat definitiv. Artista a afirmat că dieta ei consține foarte multe proiduse bio. De asemenea, vedeta a explicat că a reușit să scape de kilograme după ce a renunțat la zahăr. „Am slăbit pentru că am decis să elimin cantitatea mare din viaţa mea. Mănânc bio, sunt produsele mai scumpe, pentru că sunt crescute altfel, dar nu mă deranjează. De ani de zile am făcut asta. Am exclus zahărul treptat, nu dintr-o dată”, a spus Adriana Antoni potrivit Libertatea.