Caru' cu vedete: Dan Negru negociază „transferul” revelionului de la Antenă la Prima TV; Katy Perry a plătit 50.000 de dolari pentru o întâlnire de 45 de minute cu iubitul ei; Ruby îşi usucã hainele în mers, în „Asia Express”

aty Perry i-a demonstrat iubitul ei, Orlando Bloom, că nu are de gând să-l împartă cu nimeni, nici măcar dacă este vorba despre o cauză socială. Katy Perry și Orlando Bloom au fost văzuți pentru prima oară împreună în 2016, dar la un an după aceea, cei doi s-au despărțit. Au transmis atunci că au rămas în relații bune, chiar dacă au preferat să ia o pauză. La începutul acestui an au fost văzuți împreună în vacanță și de atunci par de nedespărțit, scrie Unica