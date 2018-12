Caru' cu vedete: Andreea Ibacka a născut o fetiță perfect sănătoasă; Demi Moore e lesbi? Fosta sotie a lui Bruce Willis ar avea o iubita. Cum arata; Cu cine s-a cuplat Nicole Cherry! Surpriză: e mult mai în vârstă decât ea

Andreea Ibacka a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă. Cabral a anunțat de câteva ore faptul că Andreea se pregătea să aducă pe lume primul copil al ei. Cabral este foarte bucuros și a publicat mai multe fotografii pe rețelele de socializare unde a apărut îmbrăcat în halat de spital, iar în decrierea imaginilor el a anunțat pe lume venirea celui de-al doilea copil al său. Andreea Ibacka a stat cu sufletul la gură până ce a născut, însă totul a decurs bine și fetița este perfect sănătoasă, scrie Click. Demi Moore a avut 3 casnicii cu celebritati de la Hollywood, printre care Freedy Moore, Aston Kutcher si Bruce Willis. Insa o schimbare s-a produs. Se pare ca orientarea sexuala a vedetei s-a schimbat, dupa ce paparazii au surprins-o alaturi de stilista Masha Mandzuka, in varsta de 43 de ani. Stlista pare a fi iubita lui Demi Moore, fiind de origine sarba. Demi a trecut prin experiente neplacute, chiar adeverate drame, si fiind dezamagita de barbatii care au fost in viata ei, a facut o schimbare radicala, scrie Ciao. Iubitul lui Nicole Cherry este cu opt ani mai mare decât ea: cântăreașa are 20 de ani, Florin Popa, 28. În cadrul unui interviu, vedeta a argumentat că vede acest aspect ca fiind “un avantaj” într-o relație. Bărbatul care o face fericită în prezent are o afacere și acordă foarte mult timp muncii, însă, asta nu o deranjează pe Nicole Cherry, pentru că și ea are un program destul de încărcat. “Sunt într-o relaţie, dar nu îmi creez aşteptări, nu îmi fac planuri prea departe. Încerc să mă ţin cu picioarele pe pământ, să mă bucur de fiecare moment. Aşa e mult mai bine, şi pentru mine şi pentru el. Efectiv, aşa e mai bine, pentru noi ca şi relaţie. Ne vedem cât de des putem.", scrie Cancan. Amber Heard a făcut cea mai bună reclamă filmului care va intra în cinematografe la sfârșitul acestei luni, afișându-se într-o bluză din dantelă complet transparentă, care i-a lăsat sânii la vedere. S-a întâmplat la o vizionare oficială a peliculei ”Aquaman” la New York, urmată de o sesiune de întrebări și răspunsuri. Actrița în vârstă de 32 de ani a ales o ținută relaxată și foarte sexy pentru întâlnirea cu primii spectatorii ai peliculei, iar fotografii nu au putut rata imaginea cu sânii vizibili prin bluza neagră din dantelă complet transparentă, scrie Click. Meghan Markle „împărțea” un apartament cu cei doi căței ai ei în Toronto, capitala Canadei, orașul în care aveau loc filmările serialului Suits. Proprietarea din Seaton Village, o zonă înverzită din vestul orașului, a fost fotografiată pentru nu mai puțin de 1,6 milioane de dolari. Ducesa de Sussex a optat atunci pentru un stil minimalist bine pus în evidență de câteva piese statement. Meghan prefera oglinzile de mari dimensiuni, covoarele colorate, plantele și piesele vintage. Culorile predominante erau albul, bejul și griul, potrivit Viva.