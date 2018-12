Caru' cu vedete: Incredibila poveste a Crinei Pintea; Îi copiază Kate Middleton ținutele lui Meghan Markle?; Lidia Buble si Razvan Simion fac o ”gălăgie” de bani de Revelion

În prezent este o mare handbalistă, fiind apreciată pe plan internațional, însă nu mereu a fost așa. Crina Pintea are în spate o poveste de viață ce poate reprezenta un exemplu pentru toți. După ce România a învins Norvegia și s-a calificat în Grupa Principală II a turneului final al Campionatului Mondial de Handbal feminin din Franța, Pintea a cules aprecierile adeversarelor, iar antrenorul Thorir Hergeirsson s-a declarat impresionat de forța ei, scrie Unica

Seara de Anul Nou este una extrem de profitabila pentru multi artisti din Romania care prind concerte toata noaptea. Lidia Buble si Razvan Simion fac o ”gălăgie” de bani de Revelion. Cantareata in varsta de 25 de ani are deja planuite niste concerte. Iubitul ei in varsta de 38 de ani, care este si impresarul ei, i-a facut deja program artistei, scrie Ciao.ro