Caru' cu vedete: Pavel Bartoș „lucrează” deja pentru Moș Crăciun; Cum arată și cu cine seamănă fiica Iuliei Albu; Gabriela Cristea, dezvăluiri în premieră

Moș Crăciun are mult de lucru în casa lui Pavel Bartoș, unde cresc trei fete, dar are un ajutor de nădejde chiar în persoana prezentatorului de la PRO TV. Pavel ne-a mărturisit că încă de la 1 decembrie fetele lui scriu scrisori pentru darnicul Moș, iar el se asigură că acestea vor ajunge la destinație. Pavel are bătăi de cap în decembrie, când trebuie să-l „ghideze” pe Moș Crăciun prin noianul de cerințe și dorințe ale fetelor sale. Eva (14 ani), Rita (10 ani) și Sofia (4 ani) s-au apucat încă de la 1 decembrie să-i scrie Moșului ce ar vrea să le pună sub brad și cum nu e posibil să vină chiar cu un sac plin de cadouri numai pentru ele, tatăl fetelor trebuie să ajute la triere, scrie Libertatea