​Caru' cu vedete: ​Primele imagini cu Carmen Minune însărcinată; James Bond sufera de alcoolism cronic. Cum s-a ajuns la asta; Mel B a ajuns de urgență la spital cu coastele rupte! Operația a durat 3 ore

Carmen Minune este cea mai proaspătă graviduță din showbiz, în urmă cu puțin timp s-a aflat că este însărcinată. (Vezi AICI mai multe detalii) Vedeta va deveni mămică la jumătatea anului viitor și este în culmea fericirii, atât ea, cât și tatăl copilului, Bogdan Căplescu. Potrivit ultimelor imagini postate de Carmen pe rețelele de socializare, nu dădea de bănuit că ar fi gravidă, sarcina fiind la început, însă bruneta are și foarte mare grijă de aspectul ei fizic, merge regulat la sala de fitness, iar dieta este una regulată, potrivitFilmele cu James Bond sunt printre cele mai cunoscute din lume, 24 la numar, la fel si celebrele replici. Insa un lucru ingrijoreaza medicii neozeelandezi. Astfel, echipa de medici a dezvaluit ca James Bond, din pacate, sufera de alcoolism cronic, de aceea ar trebui sa primeasca urgent ajutor specializat, conform The Telegraph. Se pare ca in toate ceel 24 de filme, cantitatea de alcool cumulata a fost de 109 bauturi, adica 4.5 pentru fiecare film, ceea ce este foarte mult, citeaza Ciao. Mel B, în vârstă de 43 de ani a ajuns la un spital din New York în stare critică și a fost operată de urgență, având două coaste rupte și o mână secționată, potrivit Mirror. Intervenția chirurgicală a durat mai mult de trei ore, iar starea de sănătate a cântăreței este momentan una bună. Deși a confirmat vestea, Mel B nu a dorit să ofere detalii cu privire la incident. Totuși, pentru a-și mai liniști admiratorii, vedeta a ales să publice o imagine pe rețelele de socializare, ce o înfățișa pe aceasta purtând un suport protector din spumă, pentru mâna rănită grav, scrie Click Muzicianul Grigore Leşe (64 de ani) a venit cu explicaţii după ce a avut o ieşire nervoasă în timpul unui concert în localitatea sa natală, Târgu Lăpuş (Maramureş), supărat că un spectator a intrat în sală după începerea actului artistic. Grigore Leşe a transmis un mesaj în care a explicat de ce a avut o asemenea reacţie, le-a cerut iertare spectatorilor şi a precizat că regretă faptul că atitudinea lui a fost interpretată greşit. De asemenea, rapsodul a făcut foarte clar faptul că nimeni nu a părăsit scena, iar concertul a fost dus la bun sfârşit, scrie Adevarul. Foarte discretă de când a devenit nora lui Ion Țiriac, practic absentă din viața mondenă a Capitalei, Ileana Lazariuc a fost surprinsă zilele trecute după ce a luat masa cu o prietenă la un rstaurant bucureștean. Mai slabă ca niciodată, Ileana Lazariuc a renunțat cu totul la machiaj pentru această ieșire. Ileana Lazariuc (36 de ani) și-a păstrat și silueta, și prospețimea de pe vremea când ea și Ion Ion Țiriac formau unul dintre cele mai mondene cupluri din Capitală. Frumoasa brunetă a devenit între timp mama a doi băieți și s-a retras de pe scena showbiz-ului autohton, scrie Click.