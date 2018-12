​Caru' cu vedete: ​Lady Gaga se mărită! Artista vrea o „nuntă sofisticată” cu logodnicul ei Christian Carino; Cum arata iubitul Ronei Hartner. Cei doi sunt logoditi, dar nu fac amor; Cu cine a făcut Antonia amor pentru prima dată: „A fost nașpa, te doare” Ce spune despre partidele cu Alex Velea

Gata, se mărită Lady Gaga! Norocosul este impresarul Christian Carino, în vârstă de 49 de ani. Chiar dacă încă nu au fixat data nunţii, Gaga a declarat pentru „ET” că va începe pregătirile de îndată ce încheie turneul de promovare a filmului „A star is born” unde joacă alături de Bradley Cooper. „Gaga este emoţionată până la cer la gândul că va îmbrăca rochia de mireasă. Îşi doreşte de foarte mult timp acest lucru. Le povesteşte tuturor că a ajuns în acel moment din viaţa de artist în care se poate gândi serios la familie, soţ şi copii, potrivit Click. Toata lumea a aflat ca vedeta se marita, dar multi se intrebau cum arata iubitul Ronei Hartner. Vedeta a fost prezenta in platoul emisiunii Teo Show de la Kanal D unde l-a prezentat publicului pe francezul Herve. Cei doi se vor casatori in 2019, in Romania sau in Franta. Rona Hartner si iubitul ei, Herve, s-au cunoscut in luna aprilie 2018. De atunci traiesc o frumoasa poveste de dragoste. Cu toate ca sunt impreuna de atatea luni, cei doi nu au facut amor. Marturisirea a fost facuta in mod public, de Rona, scrie Ciao. Antonia a fost supusă unui test fulger și a vorbit deschis despre viața ei sexuală. Artista a povestit cum face sex cu Alex Velea, cât timp a stat fără să facă amor și cum a fost prima ei experiență sexuală, la 16 ani, atunci când și-a pierdut virginitatea. Cântăreaţa a acceptat provocarea de a răspunde unor întrebări inconfortabile legate de viaţa ei sexuală. Vedeta a dezvăluit că şi-a început viaţa sexuală la vârsta de 16 ani, cu iubitul din liceu, cu care a avut o relație de patru ani, scrie Cancan. Oana Roman a mărturisit că, în tinerețe, își punea prietenii mai presus de ea. Nici măcar într-o perioadă destul de grea din punct de vedere financiar nu s-a abătut de la obiceiul său de a le oferi mici atenții, cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă. „Îmi aduc aminte că în facultate, în Franța, eu nu aveam prea mulți bani. Din păcate, mă chinuiam mult cu puțini bani. Și totuși, puneam deoparte și înainte să vin acasă, mă duceam și cumpăram cadouri pentru toți prietenii mei. Le ambalam frumos în hârtie, cu fundițe. Și făceam un băgăjel special.", a spus ea potrivit Libertatea. Andreea Marin a suferit recent, în țară, o nouă intervenție chirurgicală la coloană, după ce, în anul 2012, a fost operată la o clinică privată din Turcia. Vedeta a dezvăluit, pentru Click!, că procedura medicală i-a dat mari emoții, întrucât exista riscul unui răspuns nefavorabil pentru biopsia realizată în timpul operației. Ea se află în prezent în plin proces de recuperare după operația la coloană suferită luna trecută. Deși, la început, s-a deplasat cu greutate după intervenția chirurgicală, îndrăgita vedetă și-a reluat la foarte scurt timp activitatea profesională, iar, de trei săptămâni, și orele de sport. „Am scăpat de o povară care apăsa pe coloana mea și îmi îngreuna viața, așa că de acum… voi zbura!”, declara Andreea imediat după externare, scrie Click.