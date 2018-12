Caru' cu vedete: Lucian Bute a devenit tatic; Fostul soț al Elenei Băsescu s-a despărțit de iubită; Cabral, ipostază emoționantă alături de fiica lui nou născută

Vedeta reality show-ului si iubitul ei, Ross, sunt in al noualea cer dupa ce au intampinat pe lume primul lor copil. Tyla Carr de la Insula Iubirii a nascut! O sursa din anturajul celor doi a facut anuntul pentru The Sun. „Mamica si bebelusul sunt bine. Tyla este in al noualea cer de fericire”, a marturisit un apropiat al celor doi proaspat parinti. Pana in prezent, vedeta nu a divulgat sexul copilului, dar nici ce nume ii vor pune. Cu toate astea, Tyla le-a marturisit fanilor ca atat ea, cat si iubitul Ross, sunt incantati ca devin parinti. Cei doi au asteptat 9 luni sa isi stranga bebelusul in brate, scrie Ciao.ro