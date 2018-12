​Caru' cu vedete: ​Cum explică Dan Negru succesul pe care îi are în fiecare Revelion; Johnny Depp a renunțat la dependențe. Cum arată actorul după ce a ieșit de la dezintoxicare; Melania Medeleanu, primele declarații după ce s-a aflat că este însărcinată: ”Voi primi cel mai așteptat dar al vieții mele”

"Regele Revelioanelor" a explicat și de ce vedem an de an cam aceiași oameni în Noaptea dintre Ani și care este rețeta succesului audiențelor colosale pe care le face: constanța, chiar faptul că apelează la vedete care fac raiting. “ Publicul de televiziune e foarte conservator și te trezești că aduci un invitat nou, cool, dar publicul ia telecomanda. Și te întorci tot la cei pe care-i știi tu, cei care garantează căldurica raitingului", a spus el potrivit Click. Johnny Depp a renunțat la droguri și alcool și chiar a fost internat la un centru de dezintoxicare. Iar acum pare a fi într-o formă bună, cum nu a mai fost văzut în ultimii ani. În ultimii doi ani actorul a trecut printr-o perioadă dificilă și s-a refugiat în droguri și alcool imediat după ce a divorțat de Amber Heard. Mai mult, el a pierdut rolul din seria Pirații din carabie, după ce producătorii au considerat că Depp nu este imaginea pe care și-o doresc, iar performanțele sale actoricești ar putea avea de suferit în situația dată, scrie Unica. Fosta prezentatoare TV de la Prima TV, dar și fosta soție a solistului de la Taxi, Dan Teodorescu, va aduce pe lume primul ei copil. Vedeta în vârstă de 40 de ani a ales să țină sarcina secretă. „În proaspăta mea familie, în care doar eu sunt ceea ce se cheamă “persoană publică”, aş vrea, şi cu ajutorul vostru, să rămân consecventă acestui principiu. Cu atât mai mult în aceasta perioadă de maxima vulnerabilitate, cu încărcătură emotţională uriaşă, în care, în preajma Crăciunului, după 9 luni de fluturi şi griji, voi primi cel mai frumos, cel mai aşteptat dar al vieţii mele, la care aproape că nu mai îndrăzneam să sper: un prunc minune. Vă multumesc pentru înţelegere şi discreţie”, a scris Melania Medeleanu potrivit Cancan. A făcut istorie în „Liceeni” și toată lumea și-o amintește drept profesoara „Isoscel”, dar acum a îmbătranit foarte mult. Actriţa Tamara Buciuceanu-Botez a fost sărbătorită la aniversarea celor peste 65 de ani de la debutul pe scena românească, în cadrul Galei Teatrului Metropolis. „Să ştiţi că bucuria mea de astăzi este că nu m-aţi uitat. (…) Mi-am făcut meseria cu cel mai mare drag. Dacă m-aţi aplaudat 65 de ani, înseamnă că aţi înţeles ce am vrut să spun pe scenă”, a spus ea potrivit Ciao. Se apropie de 50 de ani, dar le face concurenţă şi acum fetelor de 20-30 de ani. Iar imaginea ei nud din "Miss Litoral" a rămas în memoria tuturor. La cei 48 de ani ai săi, Anca Ţurcaşiu arată incredibil, reuşind să-şi păstreze nu doar silueta de viespe, ci şi prospeţimea chipului. Anca Ţurcaşiu spune că "a fost foarte complicat şi ceea ce nu ştie lumea este că regizorul mi-a oferit şi al doilea scenariu după. Eu am jucat doar în "Miss Litoral" şi am refuzat al doilea scenariu, pentru că mi s-a părut extrem de delicat, din punctul acesta de vedere, şi n-am mai fost dispusă a doua oară să mai repet experienţa", scrie Ok magazine.