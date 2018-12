Caru' cu vedete: Cântăreții de folclor care au operații estetice și machiaj de scenă; Florin Busuioc, în direct la TV: „Cred că am fumat cam mult toată perioada asta”; Poza postată de Elena Udrea din închisoare. Așa arată acum?

Pentru a-şi păstra chipul tânăr, Petrică Mâţu Stoian a apelat chiar şi la clinicile de înfrumuseţare. Interpretul melodiei “Coace, Doamne, prunele!” a suferit o blefaroplastie acum trei ani. Intervenţia chirurgicală presupune înlăturarea excesului de piele de pe pleoapă, cu efect de ochi luminos şi privire întinerită. Prietenul lui cel mai bun, Constantin Enceanu, se vopseşte şi se coafează într-un anumit mod, încât să nu lase la vedere părul rar. Are un ten luminos şi fără riduri, încât ar face invidioasă şi o doamnă, scrie Click. Florin Busuioc a suferit un infarct luna trecută, imediat după un spectacol pe care l-a avut în Craiova. Prezentatorul a vorbit în direct, la TV despre momentul în care s-a prăbușit. „Nu-mi mai aduc aminte nimic din ziua respectivă. De dimineață am făcut știrile de dimineață, am plecat de Craiova, am jucat, am terminat spectacolul, după mi s-a făcut rău și înțeleg că regizorul m-a întrebat dacă mi-e bine. I-am cerut un calciu, mă simțeam slăbit, el mi-a zis să mergem la spital. M-am dus în cabina mea, am pus mâna pe scaun și căzut am fost. Astea sunt povestirile lor, eu nu-mi aduc aminte.", spune el potrivit Verdict. La scurt timp după ce instanța supremă a decis eliberarea Elenei Udrea, aceasta a publicat o poză care a născut sute de comentarii. Instanţa supremă a decis, joi, suspendarea executării pedepsei în cazul fostului ministru Elena Udrea în dosarul „Gala Bute” şi eliberarea acesteia până la soluţionarea efectivă a contestaţiei, anunţă avocatul Veronel Rădulescu. Aceeaşi măsură a fost luată şi în cazul lui Tudor Breazu. ”Sanatate si putere!Si mult noroc sa iesiti mai repede la fetita dulce!”/ ”Este inuman ,sa lasi un copil de cateva zile departe de mama lui ! Detentia putea fi aplicata mai tarziu”/”, sunt doar câteva dintre comentarii, potrivit Cancan.



De câţiva ani buni, Tudor Chirilă şi-a arătat şi latura lui mai romantică, iar acest lucru s-a întâmplat odată cu apariţia în viaţa lui a Iuliei Mîzgan, cea care îi este soţie şi care i-a dărut până acum doi copii. Celebrul cântăreţ şi totodată jurat la „Vocea României“ a apărut des în fotografii pe reţelele de socializare alături de soţia lui, însă acum Iulia a postat pe Instagram o fotografie rară, care ni-l arată pe Tudor Chirilă mai tandru ca niciodată, scrie Ok magazine. Raluca Bădulescu se pregătește de sărbătorile de iarnă, dar și pentru un nou sezon “Bravo, ai stil!”, care va avea debutul chiar în seara de Revelion. Vedeta și-a dorit să revină pe sticlă într-o formă de zile mari, cu un look proaspăt și întinerit, astfel că i-a făcut o vizită medicului estetician. Acesta a realizat intervenții minim-invazive, dar cu efecte spectaculoase. Medicul estetician i-a injectat o cantitate mică de toxină botulinică în zonele unde ridurile erau vizibile, pentru a diminua aspectul acestora și a preîntâmpina apariția altora. Apoi, medicul i-a refăcut volumul buzelor cu puțin ulei de silicon ce a oferit rezultat rapid și foarte natural în același timp, scrie Click.