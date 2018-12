Caru’ cu vedete: Secretele întunecate ale femeii fatale Marilyn Monroe, dezvăluite într-un nou documentar ; Cum îl va chema pe al doilea băiețel al Adelei Popescu; Emily Ratajkowski, pictorial incendiar în propriul dormitor! Imagini interzise minorilor

Viaţa lui Marilyn Monroe este încă o dată subiect de discuţie şi controversă datorită celui mai nou documentar care se avântă în lumea actriţei. Filmul se centrează asupra licitaţiei din anul 2016, în cadrul căruia s-au vândut obiecte personale care au apărut lui Marilyn. Filmul se numeşte Marilyn Monroe For Sale şi va fi lansat pe 23 decembrie. Cutii, cosmetice, prescripţii medicale, scrisori de dragoste, toate acestea sunt combinate şi analizate pentru a o înfăţişa pe Monroe aşa cum era în realitate, potrivit dailymail, citat de Click. Pe cel de-al doilea copil al prezentatoarei îl va chema Andrei. Invitată într-o emisiune TV, Adela Popescu a făcut anunțul mult așteptat: „Ne-am organizat destul de bine, am realizat că nu mai sunt atât de anxioasă, cum eram cu Alexandru, sunt pregătită pentru tot ce se întâmplă. Plânge cel mic numai când îi e foarte foame. Nopțile sunt mai grele, dar de regulă, sunt destul de ok. Am dat niște indicii. Deci acum, sincer. Numele extraordinar de rar, ales după discuții îndelungate…numele fiului nostru este Andrei, a povestit Adela Popescu potrivit Unica. Femei numai una și una. Are 52 de ani și este cel mai cunoscut star bollywoodian, cu un succes nebun la public. Și la femei. De-a lungul anilor, cel despre care se spune că se iubește cu fosta prezentatoare de televiziune Iulia Vântur a cucerit femei una mai frumoasă ca alta. Una dintre ele este Aishwarya Rai – frumoasa indiancă, câștigătoare a titlului Miss World în anul 1994, a început o relație cu Salman Khan în anul 1999. Cei doi, care formau unul dintre cele mai iubite cupluri, s-au separat în anul 2001, scrie Libertatea.



Tavi Clonda și-a îndeplinit cel mai mare vis înainte de Crăciun! Tăticul radiază de fericire și a împărtășit motivul bucuriei sale. Într-un cadru de sărbătoare, cu bradul împodobit, Tavi Clonda a dansat alături de fetița lui pe o melodie specifică sărbătorilor de iarnă. Artistul le-a mărturisit prietenilor virtuali că acest lucru a fost o dorință împlintă de-ale sale și se poate observa, cu ușurință, că este topit după micuța Victoria, scrie Cancan. Emily Ratajkowski, în vârstă de 27 de ani, este una dintre cele mai apreciate modele din lume la ora actuală, iar aspectul său fizic demn de invidiat i-a adus nenumărate contracte cu diferite case de modă renumite. Emily încearcă să îmbine actoria cu modellingul şi se pare că se descurcă de minune. Fotomodelul pozează sexy şi pentru prietenii săi virtuali de pe Instagram, nu doar în timpul şedinţelor. Ultimele imagini încărcate de aceasta sunt interzise minorilor, scrie Click.