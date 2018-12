Caru' cu vedete: Numele real al vedetelor; Goana dupa like-uri: Anna Lesko s-a pozat în sutien lângă bradul de Crăciun; Flavia Mihășan și-a anunțat oficial sarcina

Fie că vorbim desper Smiley, Andra, Irina Rimes, Pepe sau Fuego, numele real al vedetelor nu este cel cu care se prezintă pe scenă. Numele artistei Irina Rimes nu este deloc departe de cel pe care îl are pe scenă, ea fiind trecută în buletin ca Irina Rîmeş. Poate un artist al cărui nume ar putea fi cunoscut de mulţi fani este cel al lui Smiley: în buletin îl cheamă Andrei Tiberiu Maria. În aceeaşi situaţie este posibil să fie şi Pepe, iar numele lui să fie ştiut de unii fani: Ionuţ Pascu.Recunoscută la nivel mondial ca Inna, pe celebra artistă o cheamă în buletin Elena Alexandra Apostoleanu, scrie Ok magazine. Prin coafuri extravagante sau ținute decoltate, frumusețile showbizului autohton reușesc, uneori, să stârnească zâmbete de complezență sau comentarii acide. Este și cazul Annei Lesko, cea care atins un nou nivel în spațiul online. S-a pozat în sutien. Și nu oriunde, ci chiar lângă bradul de Crăciun. Nu cunoaștem, cel puțin deocamdată, reacția lui Moș Crăciun, însă prietenii virtuali al Annei au lăsat în urma lor câteva sute de like-uri. ”Punct ochit, punct lovit!”, pare a spune Anna Lesko, scrie Cancan. Deși toată lumea știa deja că dansatoarea este însărcinată pentru prima dată și urmează să devină mămică în 2019, Flavia a făcut anunțul abia acum, cu ocazia sărbătorilor. Pentru a da vestea cea mare, ea a ales rețeaua de socializare Instagram, unde a publicat o fotografie în care apare alături de iubitul său. Fotografia, însoțită de mesajul „De acum înainte, vom sărbători totul altfel, scrie Unica Pepe cântă cu orez prin buzunare. De fiecare dată face Revelionul pe scenă şi tot de fiecare dată a avut bani în buzunar. Fondatoarea Găştii Zurli, Mirela Retegan, face an de an Revelionul departe de casă. „Plec sâmbătă (n.r. ieri), stau trei săptămâni, iar de acolo voi merge în Patagonia. Cum an de an călătoresc şi sunt în altă parte, singurul lucru pe care pot să-l fac este să-mi pun în bagaj o pereche de chiloţi roşii, pe care să-i port în noaptea dintre ani. Trăistariu nu ţine picioarele pe pământ. De la 18 ani respectă cu stricteţe un obicei: în ultimele 10 secunde din an, atunci când începe numărătoarea inversă, are grijă să nu-şi ţină picioarele pe pământ, scrie Click. Antonia a postat o fotografie-bombă, realizată în dormitor. Frumoasa vedetă este îmbrăcată într-un body vișiniu care o ”prinde” de minune. Biineînțeles, nu au lipsit nici unele commenturi ”răutăcioase”. Într-unul dintre ele, cineva este de părere că Antonia… s-a îngrășat: ”Ce urat corp ai Antonia!!! Te-ai ingrasat mult!!!!” Un alt internaut a pus o întrebare ”delicată”, referitoare la o eventuală sarcină a Antoniei: ”Te-ai ingrasat, esti gravida??? P.s. Esti idolul meu”! Firește, vedeta nu a dat (încă) niciun răspuns, scrie Cancan.