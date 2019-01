Caru cu vedete' Jennifer Aniston a dezvăluit secretul unei siluete perfecte; Ileana Șipoteanu și-a propus să nu mai plângă după soțul ei; Fosta Prima Doamna si-a cumparat vila in Los Angeles

Jennifer Aniston a dezvăluit secretul unei siluete perfecte. Jennifer Aniston este cunoscută pentru un stil de viață sănătos, care implică o dietă bine pusă la punct și un program pe care îl respectă cu tărie. Actrița are o dietă secretă care o ajută să slăbească 5 kilograme în 10 zile și este ideală după mesele de sărbători. Actrița nu ratează nicio zi sesiunile de sport. Jennifer practică yoga, exerciții de forță, alpinism, iar când nu ajunge în sala de sport, se antrenează de acasă, scrie Jennifer Aniston este cunoscută pentru un stil de viață sănătos, care implică o dietă bine pusă la punct și un program pe care îl respectă cu tărie. Actrița are o dietă secretă care o ajută să slăbească 5 kilograme în 10 zile și este ideală după mesele de sărbători. Actrița nu ratează nicio zi sesiunile de sport. Jennifer practică yoga, exerciții de forță, alpinism, iar când nu ajunge în sala de sport, se antrenează de acasă, scrie Unica





Ileana Șipoteanu și-a propus să nu mai plângă după soțul ei. La mai bine de un an și jumătate de când compozitorul Dumitru Lupu a încetat din viață, Ileana Șipoteanu a luat decizia de a nu se mai lăsa pradă durerii pricinuite de pierderea acestuia. Artista spune că și după moarte are o relație specială cu soțul său. De la pierderea soțului său, care a murit în urma unui infarct chiar de ziua sa de naștere, în anul 2017, Ileana Șipoteanu a vărsat multe lacrimi. De fiecare dată, pe scenă, când îi interpreta piesele, ea nu și-a putut ascunde durerea. La acest început de an, cântăreața și-a propus să nu mai plângă și să-i ducă mai departe numele, scrie

La mai bine de un an și jumătate de când compozitorul Dumitru Lupu a încetat din viață, Ileana Șipoteanu a luat decizia de a nu se mai lăsa pradă durerii pricinuite de pierderea acestuia. Artista spune că și după moarte are o relație specială cu soțul său. De la pierderea soțului său, care a murit în urma unui infarct chiar de ziua sa de naștere, în anul 2017, Ileana Șipoteanu a vărsat multe lacrimi. De fiecare dată, pe scenă, când îi interpreta piesele, ea nu și-a putut ascunde durerea. La acest început de an, cântăreața și-a propus să nu mai plângă și să-i ducă mai departe numele, scrie Libertatea





Fosta Prima Doamna si-a cumparat vila in Los Angeles. Actrita Angelica Rivera, fosta prima doamna a Mexicului, nu se da in laturi de a nimic atunci cand vrea sa se rasfete. Si-a achizitionat o superba vila in Los Angeles, in zona Highland, fiind una dintre cele mai exclusivite din Los Angeles. Doar ce este mai bun pentru actrita. Potrivit presei mexicane, aceasta ar fi platit nu mai putin de 64 de milioane de pesos, o suma deloc mica si deja s-ar fi mutat in noua locuinta de pe data de 12 decembrie, potrivit Actrita Angelica Rivera, fosta prima doamna a Mexicului, nu se da in laturi de a nimic atunci cand vrea sa se rasfete. Si-a achizitionat o superba vila in Los Angeles, in zona Highland, fiind una dintre cele mai exclusivite din Los Angeles. Doar ce este mai bun pentru actrita. Potrivit presei mexicane, aceasta ar fi platit nu mai putin de 64 de milioane de pesos, o suma deloc mica si deja s-ar fi mutat in noua locuinta de pe data de 12 decembrie, potrivit Ciao.ro





​Dan Negru: „Din nimereală am ajuns să fac Revelioane“. Prezentatorul TV Dan Negru (47 de ani), care are la activ 18 programe de Revelion prezentate la Antena 1, a dezvăluit cum a ajuns vedeta acestora, dar şi cum s-a schimbat publicul în ultimele două decenii. Dan Negru va prezenta la Antena 1 cel de-al 19-lea Revelion, iar zeci de artişti români vor lua parte la show-ul care va fi difuzat de la ora 22.15. Dan Negru, considerat „regele revelioanelor“ datorită audienţelor uriaşe înregistrate an de an, a povestit prin ce „peripeţie“ a trecut în urmă cu 19 ani, dar a făcut şi o comparaţie între publicul de acum şi cel de atunci. Realizatorul Antenei 1 a povestit într-un interviu pentru Click! Live şi cum a ajuns să fie vedeta Revelioanelor: „Din nimereală am ajuns să fac revelioane. În primii ani de revelioane se făceau ediţii speciale cu emisiile care aveau cea mai mare audienţă din grilă. Dumnezeu m-a ajutat ca emisiile alea să fie făcute de mine“, scrie Prezentatorul TV Dan Negru (47 de ani), care are la activ 18 programe de Revelion prezentate la Antena 1, a dezvăluit cum a ajuns vedeta acestora, dar şi cum s-a schimbat publicul în ultimele două decenii. Dan Negru va prezenta la Antena 1 cel de-al 19-lea Revelion, iar zeci de artişti români vor lua parte la show-ul care va fi difuzat de la ora 22.15. Dan Negru, considerat „regele revelioanelor“ datorită audienţelor uriaşe înregistrate an de an, a povestit prin ce „peripeţie“ a trecut în urmă cu 19 ani, dar a făcut şi o comparaţie între publicul de acum şi cel de atunci. Realizatorul Antenei 1 a povestit într-un interviu pentru Click! Live şi cum a ajuns să fie vedeta Revelioanelor: „Din nimereală am ajuns să fac revelioane. În primii ani de revelioane se făceau ediţii speciale cu emisiile care aveau cea mai mare audienţă din grilă. Dumnezeu m-a ajutat ca emisiile alea să fie făcute de mine“, scrie Adevărul





Anna Lesko s-a pozat fără lenjerie intimă și a pus poza pe internet. Anna Lesko le-a oferit admiratorilor săi un cadou incendiar pe pagina ei de Instagram. Artista a publicat o fotografie în care apare într-o body negru de plasă, fără lenjerie intimă. Fotografia extrem de sexy postată de Anna Lesko este însoțită și de un mesaj de Anul Nou pentru prietenii ei virtuali. „Abia acum m-am trezit după câteva zile de mers prin țară șiiiiiiii tot aici am să rămân:)))). Odihniți-vă dacă aveți posibilitatea pentru că o nouă aventură a început! 2019, bine ai venit!”, a scris Anna Lesko, pe Instagram. La cei 39 de ani ai săi, Anna Lesko are o formă fizică de invidiat, scrie Anna Lesko le-a oferit admiratorilor săi un cadou incendiar pe pagina ei de Instagram. Artista a publicat o fotografie în care apare într-o body negru de plasă, fără lenjerie intimă. Fotografia extrem de sexy postată de Anna Lesko este însoțită și de un mesaj de Anul Nou pentru prietenii ei virtuali. „Abia acum m-am trezit după câteva zile de mers prin țară șiiiiiiii tot aici am să rămân:)))). Odihniți-vă dacă aveți posibilitatea pentru că o nouă aventură a început! 2019, bine ai venit!”, a scris Anna Lesko, pe Instagram. La cei 39 de ani ai săi, Anna Lesko are o formă fizică de invidiat, scrie Libertatea