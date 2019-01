​Caru' cu vedete: ​Andreea Berecleanu a dezvaluit motivul divortului de Andrei Zaharescu; Madonna și-a șocat admiratorii cu noua apariție! Și-a pus implanturi în posterior?; Cine este barbatul care a facut-o celebra pe Valentina Pelinel

Andreea Berecleanu a vorbit pentru prima data, pentru Antena Stars, despre motivele principale care au dus la decizia extremă a separării: La un moment dat, în familia în care eram, în structura în care eram, nu se mai râdea şi asta a fost un semnal de alarmă important. Acum se râde, din nou, la noi în casă. De multe ori m-am simţit bărbatul în relaţie, că eu deţin frâiele şi cred că mi-am şi dorit asta, dar nu e neapărat ce trebuie. Şi în relaţia actuală, el simte asta şi se simte bine, pe termen scurt, dar pe termen lung, nu e bine. Cred că fiecare trebuie să rămână în rolul lui iniţial”, potrivit Verdict.



Deși se bucură de admirația a zeci de mii de oameni din întreaga lume, deciziile Madonnei nu sunt întotdeauna pe placul fanilor săi. Ultima apariție pe scenă a celebrei cântărețe i-a făcut atât pe cei prezenți, cât și pe internauți, să se întrebe „ce este în neregulă cu fundul Madonnei?!”. După ce câteva imagini de la petrecerea de Revelion unde solista a cântat au ajuns virale pe internet, fanii acesteia au venit cu singura teorie pe care au considerat-o plauzibilă: implanturi în posterior, scrie Click. Valentina Pelinel a fost unul dintre cele mai cunoscute fotomodele, atat din tara, cat si in strainatate. Blondina a devenit atat de cunoscuta in America datorita unui designer celebru. Vedeta s-a iubit timp de 5 ani cu Victor Hugo, cu mult mai in varsta decat ea. Conform Viva, Pelinel a fost protejata de iubitul sau, care i-a conturat o imagine impecabila. ”Cinci ani am avut același iubit, Victor Hugo, ceea ce mi-a adus protecție și i-a împiedicat pe cei din jur să mă vadă și să mă trateze ca pe o femeie ieftină, cum s-a întâmplat cu altele, scrie Ciao. Flavia Mihăşan, de la ”Neata cu Răzvan și Dani”, nu are linişte! Și asta după ce a anunțat că este îmsărcinată! Două femei se țin scai de ea, în urma unui eveniment rutier care a ajuns în instanță. Deşi a câştigat pe fond şi a obţinut şi plata cheltuielilor de judecată, Flavia Mihăşan este chemată, din nou în instanță. Două femei îi cer despăgubiri, pentru nişte presupuse prejudicii cauzate în timpul unui eveniment rutier. Ele au făcut iniţial plângere penală împotriva Flaviei, dar, pentru că asistenta TV a fost găsită nevinovată, cele două au dat-o în judecată, pe latură civilă, scrie Cancan. Familia lor se măreşte din nou! La mai puţin de un an de când fiica lor Chicago a venit pe lume graţie unei mame surogat, Kim şi Kanye urmează să mai aibă un copil. Potrivit UsWeekly, Kim (38) şi Kanye (41) au apelat la ajutorul aceleiaşi mame surogat, care le-a dăruit-o pe Chicago, acum 11 luni. Publicaţia titrează că cei doi mai aveau un embrion fertilizat și că bebelușul va veni pe lume în luna mai, anul acesta, potrivit Click.