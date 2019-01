Caru' cu vedete: ​Britney Spears renunţă la carieră! Motivul pentru care celebra cântăreață a luat decizia; De ce nu vrea Rona Hartner să facă sex cu iubitul înainte de nuntă; Motivul incredibil pentru care Alina Vidican nu are niciun iubit

Britney Spears a dezvăluit că a decis renunțe la carieră pentru o perioadă nedeterminată și a amânat turneul intitulat "Britney: Domination", pe care urma să îl susţină în Las Vegas, pentru a avea grijă de tatăl ei. Vedeta le-a mulţumit fanilor pentru sprijinul lor în perioada în care părintele ei a fost bolnav. Jamie Spears, tatăl cântăreţei americane, a suferit o ruptură de colon şi a fost supus unei complicate operaţii chirurgicale în Las Vegas. După 28 de zile petrecute în spital, el a fost externat şi în prezent îşi petrece convalescenţa la domiciliu. Medicii se aşteaptă ca tatăl vedetei americane să beneficieze de o recuperare completă, scrie Libertatea. Rona Hartner își reface viața după 10 ani de la divorț și se mărită cu francezul sicilian Herve Camilleri, alias DJ HMJ. Înainte de nuntă, artiștii au trăit jumătate de an o logodnă castă, iar sex vor face de abia după ce vor fi soț și soție. „După ce am început să ne cunoaştem, ne-am dat seaman că avem o mulţime de lucruri în comun. Ba chiar am considerat că rugăciunile noaste din ziua în care ne întâlniserăm erau identice, că pe toate planurile ne doream să ne ajute Dumnezeu, exact la fel. Acest om e viitorul meu soţ… Amândoi ne-am rugat să ne scoată în cale un tovarăş de drum. Fără să ştim, de fapt, Dumnezeu ne ascultase de mult rugile şi ne adusese deja unul lângă celălalt. Nu a fost dragoste la prima vedere din partea mea”, a povestit Rona potrivit Click. Noul an a prins-o singura pe fosta soție a lui Cristi Borcea. Cel din urma și-a dus toți cei cei șapte copii, făcuți cu patru femei diferite, la munte. Se pare ca Alina nu are încă iubit, iar asta este tot din pricina fostului patron de la Dinamo, care a rugat-o să nu se afișeze cu nimeni: „Alina nu vrea sa audă de alt bărbat în afară de Cristi Borcea. El i-a cerut să fie cât mai discretă, să nu se afișeze cu alții, iar ea nu numai că a acceptat, dar nici nu vrea să vadă pe un altul. În plus, spune femeia, nu dorește să le dea senzaţia copiilor pe care îi are cu Cristi Borcea că tatăl lor ar putea fi înlocuit de un alt bărbat. Aşa că, preferă să stea singură, să se dedice familiei sale”, au explicat apropiații potrivit Verdict. Iulia Albu i-a transmis un mesaj dur Andreeai Bănică, artistă pe care, de regulă, nu a cruțat-o, atunci când a vorbit despre vestimentația pe care o poartă. Acum, este cu totul altceva. Fashion editorul lasă de înțeles că Andrea ar fi amenințat-o, în privat. „Şi iarăşi se va supăra Andreea Bănică pe mine. Şi iarăşi îmi va scrie mesaje interminabile şi imposibil de lacrimogene. Not! Doar că de data aceasta… fără ameninţări, da, Andreea? Nu de alta, dar o fată aşa stilată ca tine trebuie să se si comporte ca o doamnă. În definitiv, cârpele nu sunt totul. Daaar… dacă tot am ajuns la ele…", spune Iulia Albu potrivit Cancan. Recent, chiar în prima zi a anului, Felix Baumgartner ne-a mai arătat o bucăţică din intimitatea lui cu Mihaela. Sportivul austriac de Cartea Recordurilor şi-a filmat iubita dansând sexy în faţa lui, prefăcându-se că are în mână o chitară. Mihaela are mişcările la ea, iar mesajele de felicitare au curs pe Instagram, acolo unde Felix a postat filmuleţul. “Iubita mea. Mihaela îşi face deja încălzirea pentru 2019. Voi? 2019 va fi anul nostru”, a scris Felix. „O iubesc pe prietena ta”, „Este absolut fantastică”, “Nebună, dar frumoasă”, “O iubesc, este sexy”, “Hai, Felix, 2019 să fie anul în care vă veți căsători”, au fost doar câteva dintre mesajele pe care austriacul le-a primit, pe Instagram, din partea prietenilor, potrivit Click.