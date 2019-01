​Caru' cu vedete: Gigi Becali, cu elicopterul la mănăstire, de Bobotează; De ce nu se poate uita Meryl Streep la filmele vechi cu ea; Actorul Darius Perkins a murit de cancer

​Nu se putea ca finanţatorul echipei FCSB, Gigi Becali, să nu îşi facă simţită prezenţa în zi sfântă de Bobotează. Latifundiarul din Pipera a oferit un spectacol de zile mari în comuna vâlceană Bărbăteşti, unde a aterizat cu elicopterul, pentru a se reculege la mănăstirea Pătrunsa. Îmbrăcat sport, cu hanorac cu glugă, pantaloni de trening, geacă de fâş, şi încălţat în adidaşi, aşa cum nu-l prea vedem des, Gigi Becali a ajuns la mănăstirea Pătrunsa pe 5 ianuarie, acesta fiind cel de-al doilea an consecutiv în care merge în acea zona. Conform site-ului www.saptamana.net, finanţatorul FCSB a aterizat cu elicopterul în zonă, fiind întâmpinat de primarul localităţii Bărbăteşti, Constantin Banacu, care a declarat pentru sursa citată că omul de afaceri îşi va încheia mâine, 7 ianuarie, vizita în zonă. Gigi Becali a fost însoţit de fostul fotbalist Ionuţ Luţu, scrie Click.ro Meryl Streep a dezvăluit în cadrul unei emisiuni TV motivul pentru care nu poate viziona filmele vechi în care a jucat. Mery Streep a spus că refuză vizionarea filmelor sale din tinerețe deoarece îi amintesc de imaginea de sine precară pe care o avea la vremea respectivă: „Voi reveni la un film în care sunt foarte tânără și foarte frumoasă, dar am fost atât de nefericită. Credeam că nasul meu era prea mare, credeam că sunt grasă, pentru că acestea sunt lucrurile pe care oamenii le spuneau despre mine”, a spus actrița. De altfel, Meryl a dezvăluit că în anii ’70 i s-a spus că nu este suficient de drăguță pentru a juca rolul principal feminin din filmul „King Kong”, scrie Unica Darius Perkins, actorul care l-a jucat pe Scott Robinson in serialul „Neighbours” a pierdut lupta cu viata la 54 de ani. Darius a aparut in numeroase drame Australiene si seriale precum Home And Away, A Country Practice si The Sullivans. Herald Sun a spus ca actorul a luat acasa premiul Logie pentru „Best Juvenile Performance” in mini-seria All The Rivers Run din 1984. Si-a facut debutul ca Scott Robinson in Neighbours in anul 1985, atunci cand serialul a aparut pe canalul de televiziune Seven. A interpretat acesti rol timp de opt luni inainte ca serialul sa fie mutat pe Network Ten in 1986, scrie Ciao Șefii serialului american "Suits" o vor pe Meghan Markle înapoi în producția televizată. Dacă acceptă, rețeaua gigant NBC Universal (care finanțează serialul) va plăti o donație de mai multe milioane de dolari către o organizație caritabilă. Oferta vine după ce a ieșit la iveală faptul că Meghan Markle este încă plătită de uniunea actorilor din care face parte în SUA. NBC Universal plănuiește să difuzeze o secvență de aproximativ două minute, filmată în Marea Britanie, cu Ducesa de Sussex dacă aceasta acceptă să apară din nou în serial. „Filmările ar putea dura jumătate de zi sau mai puțin de atât. Nu am primit nici un răspuns, dar negocierile se vor deschide, cel mai probabil, în viitorul apropiat. Am auzit că se vorbea despre sume mari – două până la șase milioane de dolari, ceea ce sună mult – dar ar fi una dintre cele mai mari reușite din marketing din istoria televiziunii”, a declarat o sursă din cadrul televiziunii americane, potrivit Mirror. Serialul este difuzat de canalul USA, deținut de NBC, iar fanii încă solicită prezența lui Meghan Markle înapoi în producția televizată, deși ultima ei apariție a fost în episodul difuzat pe 25 aprilie 2018, cu doar 24 de zile înainte de nunta regală, scrie Libertatea De când se iubește cu Răzvan Simion (38 de ani), Lidia Buble (25 de ani) a împărțit oamenii în două tabere. Cei care sunt de partea ei, și care o acuză în fel și chip, reproșându-i că ea ar fi vinovată de divorțul lui Răzvan. Iată că, în ultimul timp, solista nu mai are răbdare să se justifice și a apelat la răspunsuri ironice. În vara lui 2015 au apărut primele ştiri despre despărţirea lui Răzvan Simion de soţia cu care are doi copii, iar vestea că se iubeşte cu Lidia Buble a căzut ca o bombă în showbiz. Cei doi s-au mutat împreună, îar în vara lui 2016 Răzvan a devenit un bărbat liber şi în acte. De atunci, cei doi se luptă cu valul de antipatie din mediul online, pentru că sunt mulți oameni care nu-i pot ierta Lidiei această relație. Aflați într-o vacanță în Portugalia, cei doi au făcut o grămadă de fotografii superbe și nu au avut nici o reținere să le pună pe rețelele sociale. În dreptul unei imagini, în care cei doi apar sărutându-se în fața Palatului Național Pena, o construcție magnifică din Sintra, Lidia a primit și comentarii pozitive, dar și aceleași acuzații cu care s-a obișnuit de ani buni. De data aceasta, reacția ei este un pic șocantă. "Dumnezeu urăşte concubinajul", i-a scris o prietenă de pe Instagram. "Şi prostia", a replicat Lidia, folosind şi un emoticon în hohote de râs, alături de două pistoale, ironia fiind şi mai evidentă, scrie Click.ro