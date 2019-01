Caru' cu vedete: Premieră în viața Nicoletei Nucă; Alex Velea, apariție controversată; Ce nume va purta și ce sex va avea copilul lui Meghan Markle și al Prințului Harry

Fosta prezentatoare tv a slabit enorm dupa divortul de sotul ei si se mentine, in continuare, slaba-moarta. Crina Abrudan, sexy in costum de baie, in vacanta din Dubai. La inceput de an, vedeta a decis ca s-a saturat de zapada din Romania si a dat fuga la caldura. Vedeta s-a relaxat intr-o vacanta calduroasa, in Dubai, scrie Ciao.ro