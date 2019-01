Caru' cu vedete: Cine sunt cei 12 concurenţi aleşi să cânte în prima semifinală Eurovision România; Cristina Țopescu, imagini inedite împreună cu tatăl ei; Alicia Keys va prezenta Premiile Grammy 2019

Celebrul model de fitness de pe Instagram a publicat poze socante cu urmele batailor suferite in ultimii doi ani. Frumoasa Estefania Pereira, in varsta de 27 de ani, este un model cunoscut de fitness, care incanta cu frumusetea ei, pozand mereu foarte provocator si in tinute minuscule, care nu lasa nimic imaginatiei, scrie Ciao.ro