Caru' cu vedete: Adelina Pestrițu a vrut să-l plimbe pe Virgil cu girocopterul; Adevărul despre idila dintre Brad Pitt şi Charlize Theron; Ellie White a înlocuit carnea în meniul copiilor

Adelina Pestrițu a vrut să-l plimbe pe Virgil cu girocopterul. Pasionată de călătorii, Adelina Pestrițu este foarte activă pe Instagram, unde postează imagini și filmulețe din excursiile ei. Adelina și-a dorit un sejur de relaxare, dar a avut grijă ca agenția prin care a achizționat biletele să-i ofere și un pachet cu activități mai pline de acțiune, scrie Libertatea





Adevărul despre idila dintre Brad Pitt şi Charlize Theron. Starul american Brad Pitt (55 de ani) şi actriţa sud-africană Charlize Theron (43 de ani), despre care s-a scris recent că ar avea o idilă, nu au confirmat faptul că formează un cuplu, însă surse apropiate celor doi au explicat care este situaţia reală, scrie Adevărul





Ellie White a înlocuit carnea în meniul copiilor. Ellie White încearcă să îi obișnuiască pe cei doi copii ai săi să consume o varietate largă de legume, în detrimentrul cărnii în exces ori produselor de tip fast food. Artista a găsit o metodă ingenioasă, dar și gustoasă de a înlocui carnea din meniurile micuților, scrie Unica





​Adda cere ajutorul fanilor. Adda a publicat un mesaj pe rețelele de socializare prin care le-a cerut fanilor să i se alăture într-o campanie, în care, numai cu ajutorul lor ar putea să realizeze acest proiect. Adda își propune ca în luna februarie să fie CupidonAdda și vine în ajutorul cuplurilor care s-au despărțit sau a persoanelor care au o iubire ascunsă și își dorește să îi ajute, propunându-le un mod de a-și declara dragostea celor iubiți. Adda le va cânta poveștile de dragost, scrie Click.ro





Bucatarul de la „Masterche” a fost diagnosticat cu o tumora pe creier in 2005 si a murit in decursul zilei de azi. Ani intregi s-a luptat cu boala, fiind supus la chimioterapie, radiografii si operatii. Insa in cele din urma, boala a invins iar organismul a cedat, scrie Ciao.ro