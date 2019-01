Caru' cu vedete: Ei sunt primii șase finaliști Eurovision 2019; A fost dezvăluit motivul pentru care Donald Trump poartă cravate atât de lungi; Joel Kinnaman, actorul din ”House of Cards” s-a despărțit de soție

Duminică, 27 ianuarie, a avut loc prima semifinală Eurovision 2019, în urma căreia s-au ales primii semifinaliști ai marii competiții de voci. Primii finalişti ai concursului Eurovision România, potrivit membrilor juriului, înainte de votul telespectatorilor, au fost formaţia Trooper, Teodora Dinu, Lucian Colareza & Dya, trupa We are the ones şi câştigătoarea concursului X Factor, Bella Santiago. Cel de-al șaselea finalist este viitoarea mămică Mirela Vaida, potrivit Click.



Chris Christie, fost guvernator al statului New Jersey, a scris, în cartea „Let Me Finish” că, potrivit lui Donald Trump, cravatele lungi îl facă să pară mai „subțire”. Potrivit lui Christie, președintele american l-a sfătuit, în 2016, să poarte în campanie electorală cravate lungi pentru a părea mai slab. Donald Trump crede că oamenii mai slabi au mai mult succes în politică, potrivit Unica. Joel Kinnaman, actorul din ”House of Cards” a anunțat că este iarăși singur. El s-a despartit de Cleo, după o relație de 5 ani. Se pare că lanțul de iubire s-a rupt de la sfârșitul anului trecut, însă presa a aflat abia acum. La fel de discreți au fost si când s-au căsătorit. Totul s-a întâmplat în secret, în timpul unei cine, după cum a povestit chiar actorul. ”Sunt un tip romantic. Am dus-o în acest loc romantic de pe Bulevardul San Vicente. Asta a fost tot”, potrivit Verdict.ro. Marele actor Florin Piersic a fost omagiat la Cluj, sâmbătă seară, cu o zi înainte de a împlini 83 de ani. Emoţionantul eveniment, organizat de Primărie, s-a desfăşurat chiar în incinta Cinematografului ”Florin Piersic”, unde s-au strâns în jur de 1.000 de admiratori, printre care s-au numărat şi colegi de breaslă, dar şi vedete tv. El s-a ţinut numai de glume. Evenimentul a costat 130.000 de lei. Artistul, care arată impecabil şi acum, iar în tinereţe era numit, datorită frumuseţii, ”Alain Delon de România”, are poveşti de iubire picante, demne de scenariul unui film de la Hollywood, potrivit Click. Prezentatoarea de televiziune Andreea Marin a comentat interceptările DNA în care este jignită de colega ei de breaslă Mihaela Rădulescu. Andreea Marin a subliniat că ea şi Mihaela Rădulescu au caractere diferite şi a subliniat că nu o afectează în niciun fel afirmațiile ieşite la iveală. "Singurul motiv, unicul, pentru care îmi sare țandăra este inegalitatea dintre mine şi vita aia de Marin. Asta are un promo pe post care, eu totuşi cunoscând această meserie, costă nişte zeci de mii de euro. Eu am avut un promo de doi lei reali pe hârtie, cu camere…", a spus Mihaela Rădulescu, potrivit Cancan.