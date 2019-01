Caru' cu vedete: Ce salariu are Andreea Esca?; Mesajul greșit pe care și l-a tatuat Ariana Grande pe mână. Ce a vrut să scrie și ce a ieșit; Cum arată Ozana Barabancea după ce şi-a micşorat sânii

Salariul vedetei Pro TV este, de ani buni, unul dintre cel mai bine păzite secrete din lumea televiziunii. De câte ori i s-a pus această întrebare, Andreea a răspuns cu câte o glumă. “Viața nu are sens fără întrebarea asta. Nu pot să vă spun. E ca și cum v-aș spune poanta unui banc, este o legendă. Ce pot să vă spun că este că am salariul pe care angajatorul meu consideră că trebuie să-l am şi bănuiesc că este şi rentabil în economia businessului astfel încât toată lumea să meargă bine', a fost răspunsul Andreei, potrivitArtista, în vârstă de 25 de ani, a intenționat să-ți tatiuate în palmă traducerea în limba japoneză a celei mai recente melodii ale sale, „7 Rings” (n.r. 7 inele). Însă ce a ieșit este total greșit, iar internauții au fost cei care i-au atras imediat atenția după ce au văzut imaginea cu tatuajul Arianei Grande. Ulterior, cântăreața a șters fotografia cu tatuajul de pe internet. Mesajul în limba japoneză de pe mâna Arianei Grande a fost scris greșit, astfel că semnificația acestuia nu este „7 inele”, ci face referire la un grătar specific japonez, scrie Click. Soprana Ozana Barabancea (50 de ani) e transformată total după ce acum doi ani şi-a tăiat stomacul şi şi-a ridicat pleoapele. Săptămâna trecută, ea a suferit o nouă intervenţie chirurgicală de micşorare a sânilor pentru a scăpa de durerile de spate. „Nu e neapărat o operaţie grea. Aveam dureri foarte mari de spate, de aceea a trebuit să micşorez puţin greutatea sânilor. Nu a fost neapărat o operaţie estetică. Nu a fost o fiţă! A fost o operaţie pentru sănătate, evident şi estetică”, a declarat ea potrivit Click. India şi Sri Lanka au fost pentru Gina două lumi complet diferite faţă de tot ce a experimentat până acum. De la mâncare la mod de viaţă, totul a fost complet surprinzător. “Cea mai mare surpriză am avut-o într-o zi de filmare când am văzut unde spălau vasele din care noi am mâncat… într-un râu, un râu în care spălau şi covoare, haine şi cai!”, a adăugat Gina Pistol potrivit Unica.

Cea mai recentă apariție a lui Céline Dion la un eveniment monden a stârnit multă îngrijorare în rândul fanilor săi, deoarece artista este atât de slabă, încât pare suferindă de o afecțiune în stadiu terminal. După ce a fost acuzată că este piele și os, Céline a spus că se simte mai bine și mai sexy ca niciodată… Cu toate acestea, câștigătoarea a cinci Premii Grammy a fost atacată chiar de către fanii săi, cărora li se pare că Céline a ajuns pur și simplu piele și os și care nu s-au sfiit să-i atragă atenția divei că este mult prea slabă, potrivit Viva.