Caru' cu vedete: Scrisoarea pe care Meghan i-a trimis-o tatălui ei după nunta regală; Ce spune Arnold Schwarzenegger despre logodna fiicei sale; Adda a lansat o piesă despre o fană care își dorea să formeze un cuplu cu o altă fată

Ducesa Meghan (37 de ani) i-ar fi trimis o scrisoare emoţionantă tatălui ei, Thomas Markle, în vârstă de 72 de ani, la scurt timp după nunta cu Prinţul Harry (34 de ani), în ciuda declarațiilor bărbatului că fiica lui refuză să ia legătura cu el, scrie Adevărul La mai puțin de un an de când formează un cuplu, Chris Pratt și Katherine, fiica lui Arnold Schwarzenegger, au dus relația la un alt nivel. Ce părere are actorul despre logodnă, scrie Unica Adda este o mare susținătoare a comunității gay din România, astfel că, nu a putut face excepții în cadrul campaniei «Cupidonadda», unde cântă poveștile oamenilor care își doresc a doua șansă. Campania este valabilă și persoanelor care plac în secret o altă persoană, însă le este frică să le spună acest lucru. În cadrul ultimei piese lansată din campania Cupidonadda, Adda i-a cântat povestea unei fete îndrăgostită de o altă fată, iar acest lucru a atras atât aprecieri, cât și multe ciritici, scrie Click.ro Artistul Leo Iorga are nevoie de ajutor, după ce cancerul pulmonar cu care se luptă de opt ani a recidivat. Familia artistului a început o campanie de strângere de fonduri, pentru a-l ajuta pe Leo să continue tratamentul la o clinică din Hamburg, scrie Digi24 Acum formează un cuplu perfect, însă prima lor întâlnire a fost una cu probleme, după cum mărturisea Cătălin Măruță. Prezentatorul TV a povestit despre prima sa întâlnire cu Andra într-o postare făcută la un moment dat pe blogul său, scrie Libertatea