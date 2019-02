Caru' cu vedete: Adevărul despre Meghan Markle; Gina Pistol a publicat prima poză cu Smiley; Brad Pitt a fost văzut la aniversarea de 50 de ani a fostei sale soţii

​Într-un interviu acordat revistei People, prietenii apropiați ai lui Meghan Markle au făcut dezvăluiri în premieră despre viața Ducesei de Sussex. Ei au ținut să-și păstreze identitățile anonime, însă au vorbit despre mai multe aspecte din viața soției Prințului Harry - familie, casă, relația pe care aceasta o are cu rudele sale, scrie Unica Prezentatoarea TV Gina Pistol (37 de ani) a avut o primă reacţie, într-o notă comică, privind relaţia amoroasă pe care o are cu muzicianul Smiley (35 de ani). Gina Pistol şi Smiley trăies o poveste de dragoste de mai bine de doi ani, însă au ales să o facă departe de ochii publicului. Până acum niciunul nu a confirmat relaţia şi nici nu a publicat fotografii pe reţelele sociale, aşa cum este la modă, scrie Adevărul Presa mondenă din străinătate vuiește după ce Brad Pitt a fost văzut, sâmbătă seară, la hotelul Sunset Tower din Los Angeles, acolo unde Jennifer Aniston îşi sărbătorea aniversarea de 50 de ani. Printre vedetele care și-au făcut apariția la petrecerea actriței au fost George și Amal Clooney, Reese Witherspoon, Orlando Bloom şi Katy Perry, Ellen DeGeneres, Kate Hudson, Demi Moore și Jennifer Meyer, scrie Libertatea Elena Cârstea este în al nouălea cer de bucurie, şi are şi motive, căci la 56 de ani a devenit cetăţean american. Interpreta a început demersurile pentru obţinerea actelor încă de la început, însă a primit aprobările d-abia săptămâna trecută. Elena nu câştigă bani din muzică peste Ocean, deşi are o voce de aur, ci din meseria de agent imobiliar, scrie Click.ro Cântărețul de 70 de ani s-a îmbolnăvit de bronșită în urmă cu câteva zile. Cu toate că s-a tratat, boală pe care o are s-a agravat. Ozzy Osbourne e la Terapie Intensivă. Medicii susțin că bronșită artistului s-a transformat în pneumonie. La vârstă lui, boală e fatală. Chiar zilele acestea, pugilistul Rocky Lockridge a murit după o serie de infarcturi și o pneumonie care i-a fost fatală, scrie Ciao.ro