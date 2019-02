Caru cu vedete: Nicole Scherzinger, in stare de SOC! Hackerii i-au spart telefonul si au publicat un clip intim cu Hamilton; Cu totul la vedere! Kim Kardashian, într-un outfit extrem de sexy pe covorul roşu; Reacția lui Trăistariu, după ce Ester Peony a câștigat Eurovision România;

Un filmulet privenit din contul de iCloud al cantaretei Nicole Scherzinger a fost publicat online, iar aproape 300.000 de oameni l-au vazut deja. E un filmulet de doua minute si jumatatate in care Nicole si Hamilton se saruta si se imbratiseaza in dormitor. Era un clip privat filmat in 2015, cand cei doi inca formau un cuplu. "Nicole e devastata, clipul acela nu era menit sa fie public", a spus o sursa pentru ziarul The Sun., citează Sport.ro