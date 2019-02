Caru' cu vedete: Celebrul lider al trupei DJ Project negocia prin telefon pentru minore; De ce a renunţat Emil Mitrache la taximetrie. Cu ce se ocupă acum Americanul din «La Bloc»; Povestea de viață a Madonnei: de la ospătăriță la regina muzicii pop

Giuseppe Handke, cunoscut drept DJ Gino Manzotti, a fost protagonist într-un dosar de trafic de minore și prostituție. Artistul a fost clientul grupării infracționale și a întreținut contra-cost raporturi sexuale cu mai multe minore, grație relației strânse de prietenie pe care a legat-o cu Paul Mînzu, unul dintre proxeneți. Alegerea minorelor ce urmau să presteze aceste relații sexuale, se realiza după ce în prealabil, DJ Gino Manzotti, dar și ceilalți clienții vizionau scenele erotice pe care inculpații le imortalizau pe telefoanele mobile și apoi le distribuiau între ei, scrie Cancan. Emil Mitrache (53 de ani), alias Americanul din serialul “La Bloc” (PRO TV), a vrut să-şi rotunjească veniturile, astfel că a făcut chiar şi taximetrie. Recent, actorul a decis să renunţe la această meserie: “Eu am făcut Uber timp de două-trei luni. Nu mai fac, pentru că am realizat că nu merită, sunt tot felul de condiţii care nu îmi convin. Acum lucrez în asigurări, am un birou de mediere, joc teatru. Săptămâna aceasta am două spectacole în Bucureşti. Lucram câteva ore seara, când aveam timp, şi cam atât”, a declarat Emil Mitrache pentru Click! Madonna, care împlinește pe 16 august vârsta de 60 de ani, a avut o viață plină de provocări, însă nu a renunțat niciodată la visul său și a reușit să ajungă cunoscută în toată lumea. Deși a ajuns la vârsta de 60 de ani, controversata artistă continuă să șocheze cu fiecare apariție ce poartă amprenta sexualității sale. Madonna Louise Ciccone a inspirat generații întregi cu atitudinea sa rebelă și lipsită de inhibiții. După mai bine de 300 de milioane de albume vândute, un miliard de lire sterline câştigat doar din turnee şi şapte premii Grammy câştigate de-a lungul carierei, Madonna este neobosită, iar în prezent lucrează la cel de-al 14 material discografic, scrie Unica. Prietena cea mai bună a lui Kylie Jenner, Jordyn Woods, a fost surprinsă fiind neobișnuit de apropiată de Tristan Thompson, iubitul surorii celei mai bune prietene ale sale, Khloe. Cei doi au fost prinși în fapt la un house-party privat, unde regula era “No phones allowed”. Deși niciuna din părțile implicate nu a confirmat în mod direct speculația, Khloe a dat de bănuit comentând cu multe emoji-uri care țipă la o postare Hollywood Unlocked care adresa subiectul. Prietena ei cea mai bună, Malika Haqq, a adăugat și ea un comentariu: “Strong facts”, potrivit Verdict Cel mai important eveniment cinematografic al anului se apropie cu paşi repezi, iar emoţiile sunt mari de ambele părţi, atât în rândul actorilor care speră să câştige un Oscar, cât şi pentru organizatorii care se străduiesc pentru ca întreaga ceremonie să fie una de neuitat. Criticii de film şi-au oferit prognosticurile, căci doar câteva ore ne mai despart până la Gala Premiilor Oscar 2019. Nominalizările pentru premiile Oscar 2019 au fost dezvăluite prin intermediul unui streaming video de actorii Kumail Nanjiani şi Tracee Ellis Ross, scrie Click.