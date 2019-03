La 42 de ani, vestea vine cum nu se poate mai bine pentru ea și soțul său, Sergiu Constantinescu. "Primul nostru boboc de floare", a scris prezentatoarea de la Antena 3 în dreptul unei imagini în care își arată brățara cu două piciorușe de bebeluș, pusă pe mâna pe care o ține pe cea a soțului ei. Felicitările au început să curgă imediat în rubrica de comentarii, scrie Click.

Astăzi, pe 1 martie 2019, Valentina Pelinel a primit cele mai frumoase mărțișoare din viața ei. Vedeta a născut gemenele pe care le are cu soțul ei. Fetițele au venit pe lume într-o clinică privată din București și ele se simt bine; la fel și mămica lor. Fostul model mai are un copil cu Cristi Borcea: Milan are 2 ani și opt luni. Cunoscutul afacerist are nouă copii cu femeile care i-au devenit soții. În iulie 2015, Alina, partenera de viață de atunci a lui Cristi Borcea, i-a făcut o fetiţă, al doilea copil al cuplului. El a mai fost căsătorit cu Mihaela Borcea din 1988 şi până în 2011, cu care are trei copii, scrie Cancan.

Momentul intim de la „Premiile Oscar 2019" alimentat zvonurile potrivit cărora Lady Gaga și Bradley Cooper ar forma un cuplu și în afara marelui ecran. În timpul interpretării piesei „Shallow", din filmul „A star is born", cei doi s-au uitat lung și tandru unul la celălalt iar cei prezenți au simțit intensitatea momentului. Și Jennifer Esposito, fosta soție a lui Cooper, și-a exprimat părerea despre o posibilă relație amoroasă dar fără să o confirme, scrie EVZ.



Declaraţia a fost făcută, în sala de judecată, de fosta judecătoarea Geanina Terceanu, care a avut și ea o relație cu Cristi Borcea. Geanina a fost condamnată la cinci ani şi şase luni pentru că a luat mită de la fraţii Becali şi Becali, în schimbul unei soluţii judecătoreşti favorabile lor. „Îmi este dor de el, da. Am şi un copil cu Borcea. Duceţi-va la mine la ţară şi vedeţi, dacă sunteţi aşa curioşi”, a spus fostul judecător, scrie Verdict.



În toamna acestui an se vor împlini 19 ani de când celebrul actor a suferit un infarct care i-a fost fatal şi în urma căruia scena teatrului din România şi-a pierdut unul dintre cele mai de preţ personaje. Chiar în anul în care a murit, Dem Rădulescu a fost invitat şi la „Surprize, surprize“ celebra emisiune de la TVR prezentată de Andreea Marin. Atunci, el a uimit asistenţa cu un număr plin de umor şi de glume deocheate făcute la adresa prezentatoarei, scrie Click.