Caru' cu vedete: Kylie Jenner, cea mai tânără miliardară din istorie: cum a reuşit să strângă fabuloasa avere; Poze rare cu Bianca Drăgușanu când avea buzele subţiri; Cu ce se ocupă Lucian Viziru, după ce s-a retras din viața publică

Anul trecut, după ce revista Forbes a prezentat-o pe Kylie Jenner, în vârstă de 20 de ani, drept viitoarea cea mai tânără miliardară din lume, cu o avere de 900 de milioane de dolari, fanii artistei au făcut o pagină de donaţii pentru a o ajuta să strângă mai repede diferenţa. Modelul a reuşit să ajungă la imensa avere datorită lansării unei linii de produse cosmetice şi a contractelor sale de imagine cu diverse companii de fashion, potrivit Adevarul. Dacă la prima apariție era naturală din cap până în picioare și se comporta ca o fată sfioasă din provincie, fiind născută în Petroşani, Hunedoara, astăzi Bianca Drăgușanu a ajuns cea mai frumoasă vedetă cu operații estetice din România, o adevărată păpușă vie.Prima apariție a Biancăi Drăgușanu la TV a fost la emisiunea „Din dragoste” (Antena 1), în anul 2000, când avea 18 ani și era mult mai rotofeie, avea buzele și sprâncenele subțiri, părul încrețit și un machiaj strident. De atunci, a suferit transformări uriașe, iar acum a devenit una dintre cele mai admirate și mai dorite femei din România. A deschis drumul multor tinere în cariera de asistentă TV și a lansat prin propriul exemplu moda operațiilor estetice, care să te transforme radical, potrivit Click.



Spre deosebire de fratele său, Augustin Viziru, Lucian a decis să stea departe de televiziune, preferând să își dedice timpul tenisului, sport lui preferat. Actorul din "Faci sau taci" a spus cum își câștigă existența fratele lui. „Fratele meu, Lucian Viziru, este antrenor de tenis profesionist. Pe el nu îl mai interesează viața publică. Nu înțeleg, dar apreciez ce face. E ceva foarte greu la vârsta lui… a dat dovadă de curaj, a luat-o de la zero”, a mărturisit Augustin Viziru la TV, potrivit Libertatea. Din nefericire, Keith a decis sa-si punca capat zileleor intr-un mod teribil. Acesta, macinat de gandurile negative si inconjurat de o mare depresie a decis sa se spanzure, potrivit TheSun. In urma cu trei ani, Keith a vorbit despre moarte in cadrul unui interviu, spunand ca el va decide cand va fi cazul sa moara. „Cand voi termina aici, ma voi sinucide”, au fost cuvintele starului. „Am simtit in mine chestia asta tot timpul. Nu economisesc nimic, cheltuiesc pe masura ce vin banii. Am zis mereu ca, atunci cand termin aici, ma omor. Ma jur ca nu este un gand suicigas, este un lucru pozitiv. Momentul in care voi face pe mine, in pat, este momentul in care ma voi arunca in fata autobuzului.", scrie Verdict.



În urmă cu o săptămână, Selma Blair atrăgea toate privirile pe covorul roşu al Premiilor Oscar, iar la o zi după fastuoasa gală ea anunţa în cadrul unui interviu că în vara anului 2018 a primit un diagnostic cumplit: suferă de scleroză multiplă. Acum, britanicii de la Daily Mail au intrat în posesia unor fotografii care ne-o arată pe Selma Blair în curtea unei clinici din Santa Monica, loc în care actriţa este tratată. În imaginile cutremurătoare se poate observa cum Selma Blair abia merge şi are nevoie de un baston pentru a-şi putea ţine echilibrul, potrivit Click.