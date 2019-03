​Caru' cu vedete: ​Bianca Drăgușanu, prima reacție după ce s-a aflat că Alex Bodi a bătut-o; Imaginile care au cucerit internetul! Momentul în care Jennifer Lopez a fost cerută de soție; Celine Dion nu se mai opreşte din slăbit! Este de nerecunoscut la 50 de ani

Bianca Drăgușanu a avut o primă reacție, după ce s-a aflat că Alex Bodi a bătut-o. Blondina a decis să pună punct relației și nu are de gând să se mai întoarcă la Bodi, recunoscând asta și pe rețelele de socializare, atunci când a fost întrebată de prietenii virtuali. Conform unor surse din anturajul celor doi, Bianca ar fi fost agresată de fostul iubit. Alex Bodi ar fi învinețit-o pe blondină, iar acest lucru se vede destul de clar în fotografiile pe care vedeta le-a postat recent. Pe brațul Biancăi Drăgușanu se poate observa o ”frumusețe” de vânătaie, care ar purta, spun sursele noastre, „semnătura” fostului ei partener, potrivit Cancan.



Jennifer Lopez se pregătește să pășească din nou în fața altarului însă momentan este încă entuziasmată de frumosul moment în care a fost cerută de soție de către Alex Rodriguez, într-un cadrul romantic, pe plajă, cu un inel ce costă în jur de un milion de dolari. Dacă așa a arătat cererea în căsătorie, organizată pe o plajă din Bahamas, imaginați-vă cum o să fie nunta! J. Lo nu se gândește însă prea departe momentan, fiind încă prinsă în emoțiile momentului când Alex Rodriguez, viitorul ei soț, s-a pus în genunchi și i-a pus marea întrebare, scrie Click.



Meghan Markle este ținta tabloidelor din întreaga lume de când a devenit iubita Prințului Harry și mai cu seamă de când cei doi s-au căsătorit. Deși gesturile, ținutele, cuvintele lui Meghan Markle sunt minuțios analizate, aceasta nu ar fi interesată de tot ce se spune despre ea. Când a fost întrebată, în cadrul unui interviu, ce părere are despre faptul că feminismul promovat de ea este numit „la modă”, a dezvăluit că evită să se uite pe rețelele de socializare sau să citească ziarele pentru a nu fi afectate de ”zgomote”, Citeşte întreaga ştire: Motivul pentru care Meghan Markle stă departe de social media, scrie Unica. Spune că se simte frumoasă şi sănătoasă, însă internauţii sunt tot mai îngrijoraţi, dat fiind faptul că artista în vârstă de 50 de ani slăbeşte văzând cu ochii. Toate fotografiile recente ne-o arată pe celebra Celine Dion mai fragilă ca oricând, având o siluetă aproape anorexică. Cu toate acestea, artista se apară şi le spune răutăcioşilor să se uite în altă parte dacă nu le face plăcere s-o privească: ”Vreau să mă simt puternică, frumoasă, feminină şi sexy. Dacă mie îmi place, nu vă obosiţi să discutaţi despre asta. Nu faceţi fotografii. Dacă vă place, sunt aici. Dacă nu, lăsaţi-mă în pace”, scrie Click.



Rona Hartner este foarte fericită și se simte foarte bine după operația suferită recent. Iubitul ei, Hervem, i-a organizat o petrecere surpriză și a făcut un gest la care artista nu se aștepta. „El m-a invitat să mâncăm aici și trebuia să ne vedem 4 persoane în seara asta și e full de invitați, plin de televiziune și poze și chestii și nu l-am văzut stând la masă, nu înțeleg care e conceptul. Ziua mea de naștere a fost pe 9 martie, iar în seara asta el cu Raluca s-au pus la cale și au făcut altceva. M-a furat, m-a dus pe o insulă” a povestit Rona Harter, potrivit Libertatea.