​Caru' cu vedete: Florin Zamfirescu se retrage de pe scenă; „Betty cea urâtă“ este schimbată complet la 45 de ani; Interviu Vanotek: „Oamenilor nu le vine să creadă când îmi ascultă piesele că sunt făcute de un român”

Aproape 70 de ani de viaţă şi 50 de ani petrecuţi pe scenă, în slujba fanilor. Este vorba despre Florin Zamfirescu-actor, regizor, profesor şi manager de teatru şi film. Maestrul a decis să se retragă din activitate şi ne-a oferit un interviu emoţionant prin care îşi explică decizia. Florin Zamfirescu va mai urca pe scenă doar câteva luni: “Merg la spectacole până în vara aceasta. În Bucureşti şi în provincie joc într-un singur spectacol, «Căsătorie în trei», şi are mare succes", scrie Click.



Acum, la 20 de ani de la primul episod al serialului care cucerea toată lumea, puţini sunt cei care mai ştiu cum arată şi ce mai face actriţa Ana Maria Orozco, cea care îi dădea viaţă personajului principal. Ajunsă la 45 de ani, actriţa nu mai aminteşte deloc de personajul din „Betty cea urâtă“ şi reuşeşte să atragă toate privirile la fiecare apariţie. Pe reţelele de socializare, ea postează inclusiv fotografii super sexy, prin care îşi pune în evidenţă senzualitatea, formele şi frumuseţea, demonstrându-le tuturor că este foarte încrezătoare în propria persoană. Mai mult decât atât, în urmă cu mai mulţi ani ea a pozat nud pentru revista Soho, iar imaginile au făcut înconjurul internetului, scrie Adevarul. Piesele lui ne-au cucerit încă de la primul acord și, cu toate că este doar la începutul carierei muzicale, a reușit să se impună cu succes dincolo de granițele țării. „Tell Me Who” sau „Back to Me” îi aparțin. Este vorba despre Vanotek, pe numele său, Ion Chirinciuc, artistul care are o dorință de neclintit: să se știe că este român. Vanotek, în vârstă de 34 de ani, este un producător și DJ român din Republica Moldova, mutat din anul 2001 în România, căsătorit și tată a doi copii. Artistul a acordat un interviu, în exclusivitate, pentru Revista Unica în care a vorbit atât despre latura profesională, cât și despre un subiect mai puțin abordat până acum, și anume viața de familie, scrie Unica. 12 martie a fost o zi importantă pentru familia regală a Marii Britanii. Aceasta s-a reunit pentru slujba de la Westminster Abbey, împreună cu peste 50 de invitaţi din Commonwealth. Kate Middleton și Meghan Markle au fost în centrul atenţiei, iar cele două cumnate au fost mai apropiate ca niciodată, lăsând la o parte toate speculaţiile din ultima vreme, care le dădea certate de luni bune. Cele două s-au îmbrăţişat şi chiar pupat pe obraz, în văzul tuturor, lucru care nu s-a mai întâmplat până acum. Mai mult de atât, cele două s-au conversat îndelung cu soţii lor, Prinţul William şi Prinţul Harry, scrie Verdict. Oana Roman a slăbit spectaculos și își afișează cu mândrie noua siluetă. De la începutul anului 2019, vedeta s-a apucat serios de treabă, iar rezultatele nu au întârziat să apară. Oana Roman a slăbit 6 kilograme grație dietei și procedurilor de înfrumusețare. Vedeta se simte extrem de bine în pielea ei, astfel că a postat mai multe fotografii pe rețelele de socializare. "Before and after! După 6 săptămâni de proceduri, dieta si sport, cam astea sunt rezultatele! Minus 5-6 kg si cam minus 4cm pe peste tot", a scris Oana în dreptul altei fotografii, pe Instagram, scrie Click.