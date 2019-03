Caru' cu vedete: Andrei Aradits, gafă de proporții. Actorul nu și-a recunoscut prietena pentru că era nemachiată; Ilie Năstase, singura vedetă care apare în noul clip de promovare a României; Fiica lui Michael Jackson, tentativă de suicid după ce a văzut documentarul „Leaving Neverland”

Andrei Aradits a dezvăluit unul dintre acele momente penibile când și-ar fi dorit să se deschidă pământul și să se facă nevăzut. Actorul a povestit că și-a confundat prietena cu mama acesteia din cauza faptului că nu era machiată, iar el nu o văzuse niciodată fără make-up: „Am făcut multe gafe de-a lungul timpului, dar nu pot să le spun, că sunt persoane publice în joc. Am cunoscut o persoană și persoana respectivă era mereu machiată, iar la un moment dat, dimineața, m-am dus și am deschis ușa, am crezut că este maică-sa, că era demachiată. I-am și zis: «Sărut mâna, nu vă supărați, e acasă…?». Era în fața mea și nu am recunoscut-o”, Citeşte întreaga ştire: Andrei Aradits, gafă de proporții. Actorul nu și-a recunoscut prietena pentru că era nemachiată, scrie Unica. România este o ţară care are multe atracţii turistice, dar ceea ce îi lipseşte este promovarea. După ce ani la rând am pierdut mii de turişti în favoarea Bulgariei, ţara noastră are, în sfârşit, un clip cu care speră să se facă atractivă pentru cei care ar vrea să o viziteze. Ilie Năstase a acceptat oferta Ministerului Tutismului, fiind protagonistul acestui videoclip. Videoclipul durează trei minute și 33 de secunde, iar în perioada următoare urmează să fie prezentate și versiuni mai scurte, a menționat Bogdan Trif, ministrul Turismului, într-o emisiune la Antena 3 potrivit Click. Paris Jackson, fiica lui Michael Jackson în vârstă de 20 de ani, a fost spitalizată sâmbătă în urma unei tentative de suicid. Fiica lui Michael Jackson ar fi recurs la acest gest extrem din cauza documentarului „Leaving Neverland”, axat pe presupusele abuzuri sexuale ale tatălui ei asupra unor minori. Potrivit TMZ, Paris Jackson a fost transportată de urgenţă la spital, sâmbătă dimineaţa, după ce ar fi încercat să-și taie venele. Site-ul american a publicat ulterior o fotografie cu tânăra care sosea acasă îmbrăcată cu o geacă pe care scrie ”Căteluși și sunt bine”, scrie Stirile ProTv.



Joana Benedek, actrița de origine română care a făcut furori în lumea telenovelelor din America Latină, a scris un text, pe Facebook, în care critică în cei mai duri termeni epoca ceaușistă. „Galantarele goale peste tot, în alimentarele comuniste, însoțite de típica expresie „ce se dă, unde se dă”! Singura preocupare reală a familiei române a epocii „de aur”! Scârbă deplină! Cozi kilometrice cu noaptea-n cap și cu scăunelul bătrânilor pensionari, sacrificați să stea în frig la coadă, iarna! Raționalizarea și cartelizarea mâncării, esențiale traiului. Jumate de pâine pe cap de om. Kilu de ulei și zahăr!”, a scris actrița în mediul online, potrivit Libertatea. După ce a cheltuit o avere pe petrecerea organizată în cinstea venirii pe lume a bebelușului ei, se pare că acum Meghan Markle își dorește un al doilea baby shower, organizat în Marea Britanie de această dată, chiar dacă a fost criticată aspru pentru prima ei inițiativă de acest gen. Soția Prințului Harry se bucură de multă admirație din partea fanilor Casei Regale Britanice, însă există și unele momente în care Meghan este și „pusă la colț” din cauza deciziilor pe care le ia, care intră în contrast cu latura de bun samaritean pe care Ducesa de Sussex dorește să o afișeze, scrie Click.