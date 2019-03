Caru' cu vedete: 4 văduve care au devenit bogate după moartea soților celebri; Emilia Clarke, la un pas de moarte din cauza unor probleme grave de sănătate; S-a aflat motivul pentru care Liviu Vârciu și Anda Călin s-au împăcat.

Ce au în comun Augusta Lazarov, Dana Nicolaescu, Carmen Galin, Veronica Drăgan și Dana Adamescu? Sunt văduve, iar soții defuncți au lăsat o avere uriașă. S-au găsit și alții să revendice o parte din avere, dar aceste doamne s-au luptat ca niște leoaice pentru bani. Au fost căsătorite cu bărbați potenți finaciar și au fost răsfățate. Pe neașteptate, soții lor celebri au fost răpuși de boală. Însă, viața merge înainte, iar averea moștenită le-au ajutat să treacă peste durerea pierderii omului drag. Aceasta este povestea a 4 văduve care au devenit bogate după moartea soților celebri, scrie Click. Emilia Clarke a vorbit pentru prima oară despre problemele de sănătate care i-au pus în pericol viața în urmă cu mai mulți ani. Actrița a trecut prin momente critice, în care îi ruga pe medici să o lase să moară. Clarke, în vârstă de 31 de ani, a dezvăluit faptul că abia terminase filmările la primul sezon al celebrului serial de televiziune „Game of Thrones” când a început coșmarul. Aceasta a povestit că primul anevrism s-a produs în timpul orelor de antrenament la sala de gimnastică, scrie Unica. Liviu Vârciu și-a primit fosta iubită înapoi, după ce ar fi supus-o unui test, susțin apropiații. De când și-au spus adio, Liviu Vârciu și Anda Călin nu s-au afișat cu alți parteneri, nu au aruncat cu noroi unul în celălalt și s-au înțeles perfect în privința fetiței lor, Anastasia. Totuși, nimic nu anunța o împăcare. Rămăseseră prieteni și atât. Cei doi au apărut din nou împreună, iar Liviu le-a spus amicilor și motivul împăcării. ”Ne înțelegem foarte bine. Ea e familia mea”. Ce s-a schimbat între cei doi? Conform unor apropiați, perioada de despărțire ar fi fost un test pentru Anda, tatăl copilului ei dorind să vadă dacă o leagă de el sentimente adevărate sau, văzându-se liberă, va pleca în căutarea unui nou partener celebru, scrie Cancan. După ce s-a speculat că Lady Gaga ar trăi o poveste de dragoste cu Bradley Cooper, colegul ei din distribuţia filmului „A Star Is Born”, iată că lucrurile stau cu totul altfel în ceea ce privește viața amoroasă a binecunoscutei artiste. Vedeta ar avea o idilă cu actorul Jeremy Renner, unul dintre starurile francizei cinematografice „Avengers”, potrivit contacmusic.com. În ultima perioadă de timp, cei doi au fost văzuți tot mai des împreună, ceea ce a dat loc speculațiilor privind relația dintre ei. Toată lumea vorbește despre începutul unei povești de dragoste între Lady Gaga și Jeremy Renner, scrie Libertatea. Antonia se gândește să devină mămică pentru a patra oară, însă nu știe când va fi momentul: „Am fost recent în Italia. Am fost și cu Alex. Am fost la Maya, a crescut, e foarte frumoasă și talentată. Dansează și se uită pe Internet la tutoriale cu machiaj. M-a uimit. (…) Momentan nu mai vrem, dar pe viitor, cine știe. Nu am închis poarta de tot. Poate apare și al patrulea copil. Momentan suntem foarte fericiți așa.” – a spus Antonia, potrivit Unica.