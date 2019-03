Caru' cu vedete: Nicholas Cage se însoară a patra oară/ Florin Piersic, în lacrimi/ Dezvăluiri șocante despre logodnicul lui J.Lo

Iubita e mai tânără cu 21 de ani. Nicolas Cage s-a hotărât rapid să se însoare a patra oară cu iubita lui mai tânără cu 21 de ani, Erika Koike. El a depus actele pentru căsătorie la comitatul Clark din statul Nevada. Cage se iubeşte de mai puţin de un an cu această femeie, de profesie machieuză. Starul a fost văzut prima oară împreună cu Erica în aprilie, anul trecut, în timp ce filma în Puerto Rico, potrivit click.ro.

Modelul Zoe Gregory, în vârstă de 44 de ani, a dezvăluit pentru tabloidul britanic The Sun că fostul jucător de baseball, Alex Rodriguez, i-a trimis mesaje prin care îi cerea favoruri sexuale, chiar cu câteva săptămâni înainte de logodna cu starul latino Jennifer Lopez.„J.Lo. este minunată și nu merită asta. În timp ce se pregătea să o ceară de nevastă, îmi cerea mie filmări nud și îmi cerea să facem sex și să aranjez o partidă cu alte fete”, afirmă femeia, potrivit unica.ro

. Rapperul Dr. Dre, în vârstă de 54 de ani, a scris zilele trecute pe pagina lui de Instagram că este foarte fericită căci fiica lui în vârstă de 18 ani a intrat la Universitatea California de Sud. Totuși, cântărețul a fost nevoit să șteargă postarea pentru că a fost întrebat dacă nu cumva fiica sa, Truly Young, a fost admisă fără examen având în vedere că Dre a donat universității 70 de milioane de dolari încă din 2013 și a construit o clădire în campus care îi poartă numele, informează click.ro.

. „În 2009, am avut propunerea Simonei să fiu antrenorul ei și am refuzat-o tocmai din motive tehnice, în sensul că începusem să dezvolt clubul Pamira de la Sibiu, călătorisem foarte mult, în toate colțurile lumii, la toate Grand Slam-urile, între anii 2000 – 2006, și urma să se nască primul copil. Am preferat să rămân totuși acasă și să-mi văd de investiția de aici”, a spus într-un interviu acordat pentru libertatea.ro antrenorul Marius Vecerdea.